Investigación 2010 - EROSKI CONSUMER actualiza o seu guía do Camiño de Santiago

A Vía da Prata, a histórica rede de calzadas romanas que vertebraban o occidente español, está a obter este ano Santo de 2010, do mesmo xeito que os demais itinerarios de peregrinación, as maiores cifras de afluencia desde que hai estatísticas. Cos datos recolleitos na oficina do peregrino do Arcebispado de Santiago de Compostela, entre xaneiro e xuño de 2009 percorreron a Vía da Prata e chegaron a Santiago 2.677 peregrinos. No mesmo período de 2010 o número de camiñantes ascendeu a 4.855, un 81% máis de afluencia.

Os camiñantes que elixen a Vía da Prata como escenario da súa peregrinación comezan, a gran maioría, en Sevilla ou Mérida. Con todo non todos completan o viario romano ata Astorga para unirse ao Camiño Francés, senón que moitos, ao chegar á localidade zamorana de Granxa de Moreruela, desvíanse polo Camiño Mozárabe ou Sanabrés ata o mesmo Santiago de Compostela, co que evitan a masificación do Camiño Francés. Tanto uns como outros forman parte do reconto de peregrinos da Vía da Prata. EROSKI CONSUMER contactou telefonicamente cos albergues de peregrinos situados entre Sevilla e Astorga e entre Granxa de Moreruela e Santiago de Compostela (Variante de Laza). Nos 1.073 quilómetros que suman ambos os traxectos hai 77 albergues que ofertan 1.665 prazas,

O número de prazas por quilómetro queda nun modesto 1,6 debido á baixa media de prazas por albergue e ás grandes distancias entre poboacións. Por comunidades autónomas, Andalucía dispón de 173 prazas en 85,2 quilómetros (2 prazas por quilómetro); Estremadura ten 529 en 337 quilómetros (1,6 prazas por quilómetro); Castela e León suma 604 prazas nos seus 433,7 quilómetros, que se atopan repartidos entre a Vía da Prata e o Camiño Sanabrés (1,4 prazas por quilómetro). Por último Galicia ofrece 359 prazas en 216,4 quilómetros (1,6 prazas por quilómetro). Dos 77 albergues, 58 son de titularidade pública (75%), aínda que nove deles son de xestión privada; 16 son privados (21%) e os restantes 3 aloxamentos pertencen a unha parroquia, unha orde relixiosa e unha fundación. Do total de prazas, 1.131 son públicas (68%), 372 privadas (22%) e 162 das entidades relixiosas.

O prezo medio por aloxamento en liteira na Vía da Prata e Camiño Sanabrés a mediados de 2010 sitúase en 7,4 euros fronte aos 6,5 euros do Camiño Francés. Por comunidades autónomas, o prezo máis alto corresponde a Andalucía, con 10 euros de media, e o máis baixo a Galicia con 5 euros. Os albergues privados superan de lonxe a media cun prezo de 11,1 euros e tanto os albergues públicos (non os de xestión privada) como os relixiosos atópanse por baixo dos 6 euros. Dos 77 aloxamentos, ata 22 albergues, o 28% do total, son gratuítos ou cobran un donativo voluntario que establecemos en 5 euros para achar a media. Trinta albergues (39%) custan entre 3 e 7 euros e os restantes 25 valen máis de sete euros.

O custo total por peregrinar a pé desde Sevilla a Santiago, realizando o traxecto en 35 días, oscila entre 1.100 e 1.200 euros. O gasto medio ao día é de 30 euros, un desembolso sen luxos que contabiliza o aloxamento en albergues (alternando entre públicos e privados), o custo do almorzo, comida e cea (variando entre dous menús diarios e un só menú e bocadillo), os gastos ocasionais de lavadora e os gastos varios e imprevistos durante as etapas. A isto hai que sumar o importe do desprazamento a Sevilla e o regreso desde Santiago de Compostela.

Na Vía da Prata e o Camiño Sanabrés o peregrino non se atopa desamparado ante a chegada do inverno, como pode pasar noutros itinerarios cuxos albergues abren só en tempada, xa que o 96% dos aloxamentos permanecen abertos durante todo o ano. Ademais, dous de cada tres albergues (a gran maioría dos públicos, os relixiosos e cinco privados) non permiten a reserva de praza, favorecendo a hospedaxe por orde de chegada.

Escasean albergues con despachos de billetes individuais, lavadora e secadora. Tan só unha quinta parte dos albergues ofrece algún tipo de despachos de billetes, xa sexan individuais ou colectivas, destinadas a gardar as mochilas ou obxectos persoais. É a parte do equipamento, xunto coa lavadora e secadora, que máis se bota en falta. Actualmente só 29 albergues teñen lavadora (38%) e unicamente 13 (17%) están equipados con secadora. Case a metade dos albergues, en total 36 aloxamentos, suplen esta carencia cun lavadoiro.

A metade dos albergues teñen unha cociña para uso dos peregrinos e 15 albergues serven comidas nun establecemento da súa propiedade ou no propio albergue. O 35% nin dispón de cociña nin dá comidas. Só o 19% pon a disposición do peregrino un teléfono público ou permiten chamar desde unha liña fixa ou móbil. A oferta de conexión á rede non abunda nos albergues da Vía da Prata e o Camiño Sanabrés xa que só un 25% deles ofrecen Internet nas propias instalacións (Wi-Fi, computador privado ou equipos de pago con moedas). A Vía da Prata é un dos trazados xacobeos máis idóneos para realizalo en bicicleta e ata o 90% dos albergues permiten gardar a bici no interior ou nun espazo pechado habilitado para tal fin, aínda que hai albergues que teñen aparcadoiros para bicicletas situados no exterior.

Unha poboación con albergue cada 15,3 quilómetros. A Vía da Prata, desde Sevilla a Astorga e sen contabilizar esta última localidade compartida co Camiño Francés, visita 64 poboacións e 43 delas ofrecen, polo menos, un albergue (o 67%). Ademais, ao longo do percorrido hai outras 2 poboacións algo afastadas da Vía que tamén dispoñen de albergue e que son unha boa opción para os peregrinos en bicicleta. Pola súa banda o Camiño Sanabrés (Variante de Laza), desde Granxa de Moreruela a Santiago de Compostela, sen contar esta cidade, pasa por 26 localidades castelás (14 delas con albergue, o 54%) e 23 municipios galegos que achegan 12 albergues. Unha media das distancias entre as localidades con albergue establece que o peregrino atopa un cada 15,3 quilómetros ou 3,8 horas de marcha (establecendo unha velocidade media de 4 km/h, que é o habitual se temos en conta o tempo empregado nos descansos).

