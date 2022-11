Fas o Camiño de Santiago? 15 cousas que non podes deixar en casa

Saco de durmir, calzado para o descanso, unha cantimplora, crema con protección solar alta, un pequeno botiquín, móbil con cargador e documentación son algúns dos elementos básicos que necesitas levar se vas facer o Camiño de Santiago. Coñece que 15 cousas non podes deixar en casa, outras que son moi útiles e que roupa elixir para gozar ao máximo da experiencia.



15 cousas que vas necesitar para o Camiño de Santiago

Na mochila do Camiño de Santiago levaremos o básico e imprescindible, sen sobrecargarla. Pero hai 15 cousas que non debemos esquecer en casa, e que talvez non sexa fácil atopar durante o percorrido. Son estas:

1. Alpargatas, chanclas ou zapatillas deportivas para os momentos de descanso.

2. Botas.

3. Roupa interior e calcetíns de algodón sen costuras e de la.

4. Un par de pantalóns.

5. Un par de camisetas.

6. Un par de sudaderas ou jerséis.

7. Chapeu, visera ou gorra.

8. Saco de durmir.

9. Papel hixiénico e panos de papel.

10. Cantimplora.

11. Crema con protección solar alta.

12. Un pequeno botiquín que inclúa o básico: tiritas, apósitos de gelatina, pinzas, agullas hipodérmicas, mercromina ou similar, analxésicos e antiinflamatorios.

13. É importante levar a nosa documentación e portar cartóns de crédito, xa que non é conveniente levar moito diñeiro en metálico.

14. Teléfono móbil e cargador.

15. Concha de peregrino.

Outras cousas útiles para o Camiño de Santiago

Como elementos opcionais, que poden ser prácticos durante o Camiño de Santiago, podemos levar os seguintes: tapóns para os oídos, unha lanterna, trouxen de baño, pañoleta, enxoval de cociña básico, deterxente e un chisqueiro.

Que roupa lévome ao Camiño de Santiago?

Pouca roupa, adaptada á estación do noso camiñar, con tecidos illantes, gorros durante todo o ano (ben para o sol, ben para o frío) e un bordón ou pau para axudarnos a camiñar.

As pezas deben adaptarse ás condicións climatolóxicas da época que se haxa escollido para facer o Camiño e das distintas zonas xeográficas polas que se discorrerá. Un factor importante que hai que ter en conta é que moitas etapas serán en zonas de montaña, a unha altitude aproximada de 1.000 metros sobre o nivel do mar.

Non se debe levar unha gran cantidade de capas de roupa. O importante é que se sexan tecidos illantes dos cambios térmicos do exterior, capaces de manter unha fina capa de aire quente entre a peza e a pel, para que non se produzan perdas de calor. Sobre todo no verán, ha de optarse por roupas que faciliten a transpiración, e débese incorporar algunha peza impermeable sexa cal for a época do ano.

Dado que na maior parte das etapas estarase exposto á luz solar directa, será necesario levar gorros, chapeus ou viseras que eviten insolaciones, hipertermias, etc. No inverno un gorro protexeranos do frío nas zonas especialmente altas.

Un elemento auxiliar que constitúe unha gran axuda, sobre todo en terreos pedregosos, é o bordón ou pau de apoio durante a camiñada, que ademais caracteriza ao peregrino.