Facer o Camiño xogando

Non dicimos nada novo cando afirmamos que son moitos os camiños que chegan a Santiago e moitas as formas de chegar alí. Ir a pé, en bicicleta, en barco ou dacabalo son os medios máis comúns. Para tal propósito o peregrino necesita certa preparación física, organizar a ruta, planificar pasas a noite… Imaxinádesvos unha forma diferente de percorrer a ruta sen nada diso, pero si mantendo o espírito da peregrinación e unha dificultade equiparable ao que o Camiño ofrece?

Neste artigo querémosvos presentar unha forma diferente de peregrinar a Santiago na que o primordial non é posuír un estado físico máis ou menos decente para percorrer quilómetros, senón un estado mental esperto e cheo de intuición que vos axude a resolver desafíos cuxa solución se pode atopar en internet.

Esta forma nova e virtual chamámola “Retos no Camiño” e tras o proxecto atoparedes a Agustín Fonseca, un experto en xogos e pasatempos; Aníbal Voyer, programador e informático; e eu mesmo, Sergio F. Aldrey, psicólogo especializado en adestramento cerebral e adicto peregrino.

A idea naceu froito das restricións e illamentos da pandemia e aos poucos fomos conformando un xogo que permitise dar a coñecer o Camiño aos neófitos ademais de pór a proba aos máis veteranos. Ao deseñalo pretendemos emular unha peregrinación de longa duración, cos compoñentes máis característicos que se atopan os que percorren a ruta xacobea:

-unha credencial para ir selando en cada etapa.

-unha duración mínima de catro semanas.

-a necesidade de adaptarse a unhas normas e rutinas que se repiten etapa tras etapa.

-a posta en práctica de constancia, disciplina e tenacidade.

-a posibilidade de enviar postais desde o Camiño aos teus coñecidos.

-a tentación e posibilidade de facer uso dun coche-escoba se a cousa se pon mal.

-o dereito a recibir un diploma similar á Compostela.

-o pracer de perderse polas rúas de Santiago descubrindo historias e anécdotas da cidade.

Na nosa estrea, centrámonos no Camiño Francés. Cada etapa iníciase cun pequeno “almorzo” con cinco preguntas xenéricas sobre o Camiño. A temática das mesmas é moi diversa: feitos históricos, personaxes da ruta, monumentos, películas e libros, selos… Un Quiz perfecto para descubrir canto sabes sobre o Camiño ou iniciar a túa pescuda en busca do coñecemento.

Tras o test do “almorzo” terás que enfrontarche a un reto cuxa estrutura e funcionamento repítese en cada unha das etapas. Unha visita virtual, un mapa xeográfico da ruta, un debuxo que interpretar… todas as pistas xuntas achegaranche á resposta da pregunta que che expomos. Cando contestes correctamente desbloquearás unha páxina onde se explica a forma de chegar á solución. Ademais, podes ler un texto de curiosidades que axudan a mergullarche na experiencia da peregrinación real, dando a coñecer anécdotas e coñecementos, coma se dunha guía de viaxe tratásese.

E aos poucos chegarás a Santiago para adquirir a túa merecida eCompostela: un diploma que deseñamos para a ocasión e que recibirán todos os que cheguen ao final do Xogo. Ese final garda ademais unha sorpresa: unha yincana desde o alto sobre a cidade de Santiago que che permitirá descubrir lugares de interese e historias sobre a cidade do Apóstolo.

Esta peregrinación ludificada co Camiño Francés comezou a súa andanza o 1 de Xullo de 2022 e xa hai decenas de peregrinos e peregrinas que puxeron a traballar as súas neuronas para alcanzar a meta xacobea. Podes inscribirche en calquera momento e tomarche o tempo que necesites, non hai caducidade. Ademais, o noso proxecto funciona como os tradicionais albergues de donativo. Non hai que pagar nada se non cho podes permitir. O noso obxectivo é dar a máxima divulgación ao Camiño de Santiago e demostrar que se pode aprender xogando.

Es novato nisto do Camiño? O xogo axudarache a aprender interesantes historias relacionadas con el mentres te divirtes.

Es un experto veterano? Ademais de pedirche que teñas piedade de nós, poderasche pór a proba sobre os coñecementos xacobeos e rememorar os escenarios que percorriches na túa última peregrinación.

Gústanche os retos? Sen dúbida aquí terás entretemento para longo.

Sexa cal for a túa condición propómosche o primeiro reto: lograr atoparnos e inscribirche no xogo sen máis axuda que o que liches neste artigo. Aceptas o desafío?