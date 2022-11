De Fisterra a Muxía: un paseo polo fin do mundo

O tramo de Fisterra a Muxía implica seguir unha vez chegados a Santiago de Compostela e transcende o habitual Camiño de Santiago. Pero o destino é o océano e os seus inmensos atardeceres desde a costa coñecida como o fin da terra. Neste artigo aprenderá por que merece a pena continuar cara ao mar tras chegar a Santiago, como é a etapa de Fisterra a Muxía e cales son as súas rutas principais.

Destino Fisterra: un paseo polo final do mundo

Os pobos prerromanos crían que a Costa da Morte era o lugar onde as almas ascendían ao ceo: un espazo mítico e simbólico que deixou pampos aos conquistadores romanos que viron desaparecer o sol detrás do inmenso océano. Desde entón, o extremo do cabo de Fisterra magnetiza por igual a cada visitante.

O tramo do Camiño de Santiago que transcorre de Fisterra a Muxía é a plasmación máis fiel dese histórico berro do peregrino, que exclama ultreia! ("imos máis aló!"), mentres que outro lle responde et suseia! ("e imos máis arriba!"). En efecto, moitos peregrinos tras alcanzar a meta de Santiago de Compostela deciden coñecer este fin do mundo, e non dubidan en superar os sacrificios das duras xornadas pasadas para camiñar agora, polo menos, catro ou cinco días máis. Son 89 os quilómetros os que quedan ata Fisterra, e 87 quilómetros ata Muxía.



Historia da ruta

A historia desta ruta do cabo de Fisterra a Muxía foi unha mestura de paganismo e posterior proceso de cristianización. A partir do século XII, o Códice Calixtino xa vincula este tramo do camiño coa tradición xacobea.

Ademais, dous das devocións relixiosas máis populares de Galicia teñen en Fisterra e Muxía a súa sede: son o Santo Cristo de Fisterra e o santuario da Virxe dá Barca de Muxía.



Como é o tramo de Fisterra a Muxía?

Atrás deixariamos unha belísima saída inicial de Santiago de Compostela entre carballeiras (carballos) centenarias e a canle do poético río Sarela; logo, o paso pola vila de orixe medieval de Negreira ou a comarca gandeira de Xallas.

O dobre topónimo deste tramo do camiño, Fisterra e Muxía, indícanos que son dous os destinos últimos deste final despois da meta. En Olveiroa, o camiño bifúrcase: podemos chegar primeiro a Fisterra a través de Corcubión ou ben a Muxía. Sexa cal for a nosa decisión, é obrigado camiñar logo entre as dúas vilas nun traxecto impresionante de luz e natureza na súa máxima expresión.