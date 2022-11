Día de Santiago

EROSKI CONSUMER convídache a gozar do Camiño de Fisterra e Muxía

O Camiño de Fisterra e Muxía cumpriu a maioría de idade. Se o pasado Ano Santo alcanzou o seu mellor rexistro, este 2011 supérao con folgura. De xaneiro a xuño, o albergue público de Fisterra entregou 1.454 fisterrás máis que no mesmo período de 2010. En Muxía, tanto na oficina de turismo como no albergue, concedéronse, tamén de xaneiro a xuño, 534 muxiás máis que o ano pasado. EROSKI CONSUMER percorreu a pé, en varias datas de 2010 e 2011, os 151 quilómetros deste itinerario. Deles, os 89 quilómetros ata o Cabo e o resto os que separan Olveiroa e Fisterra da localidade muxiá. Froito desta peregrinación elaborou unha Guía dividida nunha introdución e 5 etapas, cada unha co seu respectivo mapa interactivo, perfil con alturas e contido práctico, con apartados nos que se describe o itinerario, as principais dificultades e historia das localidades máis importantes. A Guía pode consultarse na web desde https://caminodesantiago.consumer.es/os-camiños-de-santiago/epilogo-a-fisterra/, descargase en PDF e está dispoñible tamén na aplicación gratuíta para iPhone.

Eclosión de albergues en 2010 e 2011

Á parte da boca a boca e o fácil acceso a información especializada, a viaxe ata a Costa da Morte é cada vez máis frecuentado grazas ao salto cuantitativo e de calidade que experimentou a súa infraestrutura nos dous últimos anos. Ademais, é un itinerario onde coinciden todos os peregrinos, xa veñan do Camiño Francés, Portugués, do Norte, Primitivo ou calquera das decenas de rutas que asucan a Península. Se a comezos de 2010 o panorama non era moi alentador, con 8 albergues para peregrinos, durante o pasado Ano Santo e este 2011 abríronse 11 novos aloxamentos específicos. Grazas a esta eclosión é posible, primeiro, ser optimistas de face a atopar praza e, segundo, dividir as etapas en cómodas distancias, privilexio que ata fai ben pouco era imposible, tendo que realizar camiñadas de máis de 30 quilómetros para descansar nun albergue xacobeo.

Etapas rochosas, propias de Galicia

A transición entre a cidade de Compostela e o campo é inapreciable, traspasando a rúa dás Hortas o camiño penetra na carballeira de San Lorenzo e baixa ao inmediato Ponche Sarela, onde se abren as portas dos bosques e a paisaxe rural. As etapas do epílogo a Fisterra e Muxía son as propias de Galicia, constantes subidas e baixadas que impiden levar un ritmo constante. Con todo, a gran maioría do público está máis que adestrado e non vai temer o percorrido, xa que este camiño será unha extensión do seu periplo ata Santiago. Este epílogo forma un triángulo sen fin e ofrece varias opcións segundo as ganas e os días dispoñibles. Pódense completar os 89 quilómetros ata Fisterra e estender a peregrinación outros 30 quilómetros ata Muxía. Á parte, desde a aldea de Hospital, é posible ir directamente a Muxía e de aquí a Fisterra, e mesmo trazar o triángulo regresando a Hospital a través de Corcubión e Cee. O percorrido completo suma 151 quilómetros, case a mesma distancia que hai desde Ou Cebreiro a Santiago.

Fisterrá, muxiá e tamén Compostela

Se o peregrino que realiza, polo menos, os últimos 100 quilómetros a pé, vese recompensado coa Compostela, aos que decidan camiñar ata Fisterra, e xustifíqueno mediante a credencial, seralles outorgada a fisterrá. O mesmo ocorrerá coa muxiá aos que viaxen ata estoutra localidade da Costa da Morte. Tanto a fisterrá como a muxiá son documentos acreditativos selados pola alcaldía dos dous municipios, mentres que a Compostela outórgaa o Cabildo da Catedral. Con todo, hai unha opción para conseguir a Compostela realizando este camiño, e non é outra que realizalo ao revés en dirección a Santiago. Iso si, xustificando polo menos 100 quilómetros, polo que case habería que visitar tanto Fisterra como Muxía.

Ás voltas coa credencial

Unha dúbida xeneralizada é cal é a credencial que hai que portar para realizar este itinerario. Non hai ningunha credencial especial, pódese usar a mesma que se levou ata Santiago. Os que non a teñan porque fan expresamente este Camiño, xa que a Oficina do Peregrino non facilita credenciais para este traxecto, poden saír sen ela e conseguila en calquera dos albergues de Negreira.

O atardecer

Fisterra é o fin figurado da Terra, un confín apartado ao que todos desexan chegar, do mesmo xeito que os pobos celtas e romanos, para agardar desde o Cabo a hora do ocaso e ver esconderse o sol na inmensidade do océano. Tamén o municipio onde se localizaba a cidade de Dugium, citada no Codex Calixtinus e onde os discípulos do Apóstolo foron a enterrar, sen éxito, o corpo de Santiago. En Muxía, segundo a lenda, arribou a Virxe nunha barca para infundir ánimos a Santiago cando predicaba en Hispania. Non son poucos os relatos que ao longo dos séculos brindáronnos os viaxeiros que chegaron a estas costas e tamén os vestixios e documentos históricos que achegan datos sobre os antigos hospitais de peregrinos que balizaban esta ruta. Hoxe está máis viva que nunca e deixará de ser unha prolongación para converterse en experiencia obrigada tras a chegada a Santiago.

Unha fórmula case inalterada durante 13 séculos

O Camiño de Santiago non caduca. Aínda con épocas anodinas, renaceu para a gran masa en 1993, data do primeiro Xacobeo, ideado por Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Mestura arte con natureza, deporte con cultura, liberdade e amizade. Todo un fenómeno sociolóxico que xera optimismo e que, dicían, había que facer unha vez na vida, cando agora poucos xa poden resistirse á tentación de percorrelo unha e outra vez.