Consellos e informacións sobre o Coronavirus no Camiño de Santiago

COVID 19 – Epidemia de Coronavirus

Estamos en plena crise sanitaria mundial pola propagación dun virus que se iniciou en China e xa afecta a moitos países; o que se comezou chamando Coronavirus desde hai unhas semanas ten nome propio: COVID-19.

REFLEXIÓN SOBRE O TEMA

Ante a preocupación social que está a xerar o novo virus “covid” a Dra. Anxos Fernández, membro do consello de redacción da revista Peregrino, fainos unha análise do estado da cuestión en xeral e, así mesmo, particular. Accede desde aquí ás súas reflexións.

CONSELLOS PAIRA HOSPITALEROS

Ofrecemos Consellos paira Hospitaleros en diversos idiomas:

Paira facilitar aos hospitaleros unhas mínimas normas de prevención, buscamos nas páxinas dos Ministerios de Sanidade, Exteriores e a OMS pero as indicacións están destinadas aos profesionais da Saúde. No entanto, podemos sacar algunhas informacións que nos serán de gran utilidade mentres esteamos nun albergue como hospitaleros –e como peregrinos tamén- porque estaremos en contacto con moita xente da que descoñeceremos as súas situacións previas e que nos obrigarán a ser rigorosos na nosa actuación.

Por unha banda, deberemos atender con coidado extremo calquera síntoma sospeitoso que observemos nalgún peregrino. Os síntomas que presenta un afectado por covid-19 son similares aos de calquera outra gripe: febre, tose, dor de garganta, expectoraciones e, nalgúns casos, dificultade ao respirar. Se atopásemos a alguén nestas condicións e aínda que pareza esaxerado, deberemos chamar ao 112 e explicar a situación. Con toda seguridade, porán en situación de vixilancia epidemiolóxica (14 días) a todas as persoas presentes. NON HAI QUE ACUDIR Ao CENTRO DE SAÚDE paira evitar a propagación se houbese virus.

Doutro lado hai que promover costumes de boa hixiene, empezando por nós paira nosa propia seguridade sanitaria. Se notásemos síntomas como os descritos arriba tamén hai que chamar ao 112 e explicar a situación. NON HAI QUE ACUDIR Ao CENTRO DE SAÚDE paira evitar a propagación se houbese virus.

Desgraciadamente e contrario ao que Hospitaleros propón pero ante o perigo que pode supor nestes momentos,:

Hai que evitar o contacto físico con alguén que estea a sufrir infeccións respiratorias que presenten tose, estornudos e expectoración, mantendo a distancia mínima dun metro.

Evitar compartir pertenzas persoais.

Manter boa hixiene con lavado frecuente das mans, sobre todo tras o contacto con persoas enfermas e a súa contorna, con auga e xabón durante 20 segundos ou con desinfectantes a base de alcol.

Ao toser ou estornudar, cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desechable.

Evitar no posible o contacto das mans coas mucosas (ollos, boca, nariz).

Pódense dar estas situacións:

1. Ser ou estar en contacto cunha persoa que estea nalgún país afectado polo Coronavirus. Se hai síntomas, chamada ao 112.

2. Estar informado sobre a enfermidade e extremar as medidas hixiénicas.

O uso de máscaras cirúrxicas está destinado a persoas enfermas ou en contacto con enfermos; non impiden a entrada de virus ás vías respiratorias.

A desinformación e os prexuízos fronte ao coronavirus xeran discriminación. Hagámosle fronte. Infórmache nas fontes oficiais.

O Ministerio de Sanidade ten información que é actualizada diariamente e que se pode consultar en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionais/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

(o cadro Información paira cidadáns)

https://www.mscbs.gob.es/profesionais/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-Chinesa/documentos/Infografia_novo_coronavirus.pdf

Información en inglés:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19