Como conseguir a Compostela en tempos de COVID

A pandemia provocada polo coronavirus (COVID-19) está a afectar mesmo aos peregrinos que chegan a Santiago de Compostela en busca do premio final, a prezada compostela.

Este agosto, en pleno apoxeo do virus, realice o Camiño Inglés. Vouvos a dar toda a información que necesitades paira perder o mínimo de tempo posible e volvades a casa coa compostela debaixo do brazo.

PASO 1: CREDENCIAL

Moitos o saberedes, pero non está de máis lembralo. Debedes levar encima a credencial, con dous selos por etapa. No meu primeiro camiño, algún día só nos timbraron un e puxéronnos algúns problemas.





PASO 2: REXISTRO ONLINE PAIRA PODER IR A RECOLLELA

Primeira novidade en tempos de coronavirus. Cando cheguedes a Santiago de Compostela, debedes realizar un rexistro online cos vosos datos persoais. Adxunto enlace:

Rexistro online – Oficina de peregrinos

Ollo, é obrigatorio, ou non vos atenderán. Una vez feito o rexistro, débevos chegar un SMS ou un email ao voso correo electrónico cun código que vos confirmará que o proceso se cursou. Non é necesario, pero non está de máis que o gardedes a recado por si solicitásenvolo.

PASO 3: RECOLLER A COMPOSTELA

Una vez teñamos a nosa credencial correctamente cumprimentada e fagamos o rexistro, xa podemos ir recoller a compostela ao seguinte lugar:

Oficina de Acollida ao Peregrino – Lugar onde recoller a compostelá





Pero… ATENCIÓN!! Si antes da COVID xa era algo longo e aburrido, agora aínda máis. Ten en conta a seguinte información:

A oficina abre ás 10:30h . Por Internet veredes diferentes horarios, non fagades caso, o horario de apertura actual é leste.

. Por Internet veredes diferentes horarios, non fagades caso, o horario de apertura actual é leste. A partir da hora de apertura, o mozo de seguridade entrega uns números por orde de cola, estes números son limitados .

. En tempada alta (no meu caso, agosto) ás 9 da mañá xa había una longa cola. Recoméndovos ir sobre as 8 da mañá e esperar até as 10:30h a que abran e repartan os tickets . Desta forma teredes dos primeiros números e, en canto abran, seredes dos primeiros en entrar.

. Desta forma teredes dos primeiros números e, en canto abran, seredes dos primeiros en entrar. Una vez conseguiches o ticket co número, este ten un código QR no cal podes ver a que número están a atender. Se tes un número alto, podes marchar e facer o seguimento polo móbil, volvendo ao lugar cando queden poucos números diante teu.

Cando cheguedes á oficina, quizais vos atopades una sinal na entrada cun código QR. É paira facer o rexistro na web que xa vos indiquei no paso número 2, non tedes que facer nada máis.

Si sodes un grupo, deben estar todos os integrantes (e cada un cun ticket) a non ser que sexades máis de 10 persoas. En principio, segundo o mozo de seguridade, se superades este número e todos os peregrinos fixestes a mesma ruta, pode ir só una soa persoa con todas as credenciais e DNIs.





Con estes sinxelos pasos asegurarédesvos non perder máis horas da conta ao recoller vosa merecida compostela.