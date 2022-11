Camiños e encontros El Real de la Jara

Encontros no Camiño Mozárabe

A Fundación AXUNTA abriu o Centro de Interpretación ?Iter Hispalense? na localidade del Real de la Jara (Sevilla) un emprazamento enfocado aos peregrinos que desexen realizar o Camiño Mozárabe. Este lugar pon o acento nas localidades polas que discorren as súas etapas ata enlazar a capital hispalense coa Vía da Prata.

Precisamente os últimos quilómetros da 4ª etapa deste camiño pasan polo municipio del Real de la Jara. Pondo o foco nela, apréciase a relación entre a localidade e o propio camiño, dándolle moito máis sentido quizais a súa orixe e o seu recoñecemento no devir histórico.

De feito, a localidade conta cun castelo-fortaleza almohade, reutilizado no século XIV como vixilancia da Banda Galega, unha pequena ermida, anteriormente mesquita; e unha igrexa parroquial gótico-mudéjar do século XV. Situada no Parque Natural da Serra Morena Sevillana, é tamén o hábitat de variadas especies da flora e a fauna autóctonas. Ademais, o seu termo municipal conserva numerosos restos arqueolóxicos de poboadores, desde o Neolítico e a Idade dos Metais, Tartessos, Turdetanos, etc.

Para os peregrinos

Para atender as necesidades do peregrino que pase por este lugar, neste pobo hai actualmente un albergue municipal na entrada do mesmo, ademais doutros albergues privados, así como aloxamentos rurais.

https://caminodesantiago.consumer.es/albergue-municipal-o-realejo-en-o-real-de-a-xara

O peregrino tamén atopará nel Real de la Jara información sobre outros servizos que puidese requirir durante a súa viaxe, xa sexan da alimentación, sanidade, administración local, subministracións varias, etc.

En definitiva, o propósito deste servizo cultural é un intento -cunhas pingas de épica e un pouco de pedagoxía visual-, para que o peregrino consiga entreterse durante o seu paso por este lugar, mentres se informa achega do legado do Camiño Mozárabe nel Real de la Jara, aproveitando esta confluencia de Camiños.

Dirección Centro Interpretación "Iter Hispalense"

C/ 28 de febreiro, nº 5.

El Real de la Jara (Sevilla).