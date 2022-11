Camiño do Sueste: un paseo entre natureza

O Camiño do Sueste do Camiño de Santiago recupera a Vía da Prata e entra en Galicia por paraxes de abafadora natureza. Entre estas riquezas naturais atópanse os bosques de Ourense, os recunchos da comarca do Deza e a impoñente canle do río Ulla. Neste artigo contamos como naceu o Camiño do Sueste e cales son algúns dos tesouros que garda para o peregrino.

Por que se chama Vía da Prata? Como naceu este camiño?

O Camiño de Santiago do Sueste prolonga a calzada romana denominada Vía da Prata, que unía Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). Esta vía entra en Galicia pola Mezquita e é a ruta xacobea galega máis longa.

O nome Vía da Prata non ten que ver, con todo, co comercio deste metal precioso. Procede do árabe bal'latta, que é a palabra coa que os musulmáns designaron aquela ampla vía pública empedrada.

No entanto, este nome si se empregou despois para o comercio da prata americana chegada aos peiraos de Sevilla. Por esta ruta tamén avanzou Almanzor coa súa infantaría. E por ela, ao parecer, regresaron séculos máis tarde, de Córdoba a Compostela, as campás da Catedral que el mesmo se levou naquela ocasión.

Na segunda metade do s. XIII, este itinerario comeza a ser utilizado polos peregrinos de Andalucía e Estremadura. Uns seguían ata Astorga, enlazando aquí co Camiño Francés do Camiño de Santiago; outros tomaban a desviación de Poboa de Sanabria-A Gudiña e desde aquí, ben por Laza ou ben a través de Verín, ata Ourense e Santiago. Outros peregrinos, ademais, chegaban polo nordés de Portugal cara a Verín.



Como é o Camiño do Sueste do Camiño de Santiago?

O Camiño do Sueste percorre por Galicia un patrimonio natural e etnográfico de excepción: a abafadora riqueza da provincia de Ourense, a comarca do Deza e a canle do río Ulla presentan ao camiñante numerosos atractivos.

Finalmente, desde Portugal, foron varios os camiños do interior en dirección a Santiago que penetraban na provincia de Ourense, como o que desde Chaves chega a Verín a través de Feces de Abaixo.

