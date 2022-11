Camiño de Santiago en vídeo: Hontanas a Boadilla del Camino

Lembra activar os subtítulos en Youtube

Etapa Hontanas a Boadilla del Camino

Enfrontámonos a quilómetros de camiño con escaso arboledo que permita resgardarnos da calor ou a choiva, pero é unha das etapas máis completas do percorrido. Uns primeiros quilómetros por camiños e lonxe das estradas ata chegar ao Convento de San Antón e Castrojériz.

A súa igrexa da nosa Señora do Manzano combina o románico e o gótico. Desde aquí ascendemos ao Alto de Mostelares e gozamos dunhas estupendas vistas da comarca Terra de Campos, ?o celeiro de España?. Temos sete quilómetros por estes campos ata o río Pisuerga, que o cruzamos para entrar na provincia de Palencia. En Boadilla del Camino non deixedes de visitar o rolo gótico e a igrexa de Santa María da Asunción. É unha das etapas máis bonitas que se poden facer na primavera. No verán hai que ter moito coidado coa calor.