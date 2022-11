Camiño de Santiago en vídeo: de Zubiri a Pamplona

A etapa de Zubiri a Pamplona do Camiño de Santiago discorre ao longo do río Arga. E, aínda que con tramos aburridos, a entrada á capital navarra é espectacular. Neste vídeo descubrimos a etapa Zubiri a Pamplona do Camiño de Santiago e todos os seus segredos mellor gardados.

Lembra activar os subtítulos do vídeo en Youtube.

Etapa Zubiri a Pamplona

A etapa de Zubiri a Pamplona do Camiño de Santiago lévanos ata a cidade navarra seguindo a canle do río Arga. Pamplona é a primeira do catro grandes cidades polas que o peregrino pasará antes de chegar a Santiago de Compostela.

Hai uns quilómetros non moi pracenteiros entre Zubiri e Larrasoaña, pero pronto pasan e volvemos aos camiños entre campos traballados. O tramo entre Larrasoaña e Pamplona, a capital de Navarra, é famoso polas súas pontes medievais. Xa pasamos pola Ponte dos Bandidos en Larrasoaña, pero fáltannos outro tres, o de Iturgaiz en Irotz, a ponte da Trindade, onde se une o noso camiño co que vén do Baztán, e a ponte da Magdalena, que dá acceso a Pamplona.

A entrada á capital do antigo Reino de Navarra é espectacular. Camiñamos polo foso das súas antigas murallas e cruzaremos unha ponte levadizo no Portal de Francia e a Porta de Zumalacárregui.