Camiño de Santiago en vídeo: de Pamplona á Ponte a Raíña-Gares

Esta etapa do Camiño Francés de Pamplona á Ponte a Raíña-Gares bordea a Cidadela e sobe ata o alto do Perdón, xunto aos muíños eólicos. Neste vídeo descubrimos a etapa de Pamplona á Ponte a Raíña-Gares do Camiño de Santiago e todos os seus misterios mellor gardados.

Camiño Francés: de Pamplona á Ponte a Raíña-Gares

Nesta etapa do Camiño Francés que transcorre de Pamplona á Ponte a Raíña-Gares, bordeamos A Cidadela, a antiga fortificación militar, e dirixímonos cara a Cizur e o alto do Perdón. Na subida coñecemos Zariquiegui e a súa igrexa románica de San Andrés, do século XIII. Xa no alto do Perdón, e xunto aos muíños eólicos, gozamos das vistas sobre o novo val de Valdizarbe.

No camiño cara a Ponte a Raíña pasaremos por Uterga, Muruzábal e Obanos. Unha visita moi recomendable é a ermida de Eunate, apartada minimamente do noso camiño, pero que é un templo románico moi recomendable ao que nos podemos dirixir desde Muruzábal.

En Ponte a Raíña, unha antiga cidade amurallada, temos as igrexas do Crucifixo e de Santiago, ambas as do século XII, e que nos levan ata a ponte románico do século XI. Ao día seguinte partiremos cara a Estella por esta ponte de sete arcos sobre o río Arga.