"BODENAYA, un soño no camiño de Santiago"

Din que hai tres cosas que una persoa ten que facer polo menos una vez na vida, plantar unha árbore, ter un fillo e escribir un libro.

Na miña infancia lembro como nos levaban desde a escola a plantar árbores nunha ladeira que daba á M-30, alí seguirán dando osíxeno á cidade de Madrid mentres os condutores non se imaxinan quen foron os raparigos que plantaron esas árbores a comezos dos anos 80.

Fillos o que se di fillos oficialmente teño un, pero non sexades mal pensados, digo oficialmente porque teño un de sangue que crece san como un “carballo” e logo teño outro que naceu alá polo ano 2006 e que tamén goza de boa saúde, o albergue de peregrinos de Bodenaya.

E entón só quedábame paira cumprir a tradición escribir un libro.

E nada mellor que escribir a historia dese “fillo-albergue” que tantas satisfaccións me dió na vida, non só a min, senón a todo peregrino que ten a enorme fortuna de facer noite nel durante a súa peregrinación polo camiño primitivo de Santiago.

Decidinme a escribir acerca del paira deixar constancia de como foi a procura do lugar paira facer realidade o meu soño de abrir un albergue de peregrinos, de como foi a restauración da casa sacándoa do coma profundo na que estaba inmersa e como foi evolucionando o albergue, á vez que o camiño primitivo, ata que se pechou o meu ciclo alí e empezé, sen présa pero sen pausa, a buscar a esa persoa “especial” que fose capaz de tomarme a substitución en tan máxico lugar.

Por suposto antes de nada dicir que non é un best seller, e que non vaiades esperar literatura de pompa, é un humilde libro de anécdotas peregrinas, eu chámoas batallas, contadas á miña maneira e como tal a de lerse, coma se estivésevolas contando mentres vos acompaño nunha etapa do camiño.

Hai anécdotas de todo tipo, todas elas pasaron en realidade tal cal o conto e son todas contadas co maior agarimo cara aos seus protagonistas.

Foi una etapa marabillosa da miña vida na que pasei soidade, medo, fame, frío, angustia, pero que aos poucos se foi transformando en esperanza, amor, alegría, fe, confianza e felicidade absoluta o que dió lugar á gran transformación de casa abandonada a un albergue de peregrinos que non deixa a ninguén indiferente.

Actualmente o libro atópase en proceso de impresión e en breve poderédelo obter, o que así o queira, no albergue de peregrinos de Bodenaya, ou ben a través de una páxina de Facebook que habilitamos para ese efecto, “BODENAYA, un soño no camiño de Santiago”.

Espero de todo corazón que sexa de voso agrado e que gocedes da súa lectura tanto como eu fíxeno ao escribilo.

E espero tamén cruzarme algún día convosco no camiño.

Moitísimas grazas e bo camiño. ULTREIA!!!.