Ano Santo Xacobeo 2021

Declárase Ano Santo cada ano cuxo 25 de xullo, Festividade do apóstolo Santiago, cae en Domingo, o que sucede até 14 veces cada século. É por isto que o ano 2021 xera tanta expectación, o último foi no ano 2010.

Ademais este ano os beneficios relixiosos do xubileo prorróganse durante o ano 2022 debido ás circunstancias especiais da pandemia do covid-19

O Camiño de Santiago máis popular é o denominado Camiño Francés, o máis común é comezalo en San Jean Pé de Port, e esta peregrinación mantense ininterrompida desde o século IX polo que, ademais de diversas pandemias, sobreviviron a guerras e multitude de crise.

Ademais do Camiño Francés, a península ibérica está percorrida por multitude de Camiños: Primitivo, o do Norte, o Camiño Portugués, Camiño Sanabrés, Camiño Mozárabe, Via da Prata, Camiño Baztanés, Camiño Inglés…. Todos eles minuciosamente descritos na nosa Guía Consumer e cun fin común… chegar a Santiago de Compostela.

Consumer editou fai 25 anos una das primeiras guías do Camiño de Santiago. Seguida e consultada por millóns de peregrinos a nivel nacional e internacional, levou o nome de EROSKI a todo o mundo. Caracterizada polo seu servizo a peregrinos, hospitaleros voluntarios, albergues, Asociacións de Amigos do Camiño, etc.

Nela atoparás toda a información que necesitas tanto si xa fixeches o Camiño coma se queres empezalo

Valores do Camiño ou motivos paira realizalo

O Camiño é sustentable, achega beneficios físicos e psíquicos, mellora a saúde en todos os aspectos e promove valores como a solidariedade e o compañeirismo. No aspecto relixioso e segundo a tradición xacobea, os peregrinos que camiñan a Santiago de Compostela durante o Ano Santo e pasan pola Porta Santa da Catedral de Santiago son perdoados de todos os seus pecados. Isto chámase una indulxencia plenaria e foi iniciada polo Papa Calixto II.

Que é a Compostela e a Credencial?

A Compostela é o certificado que recoñece peregrinar até Santiago, percorrendo un mínimo de 100 kms seguidos camiñando. É polo que multitude de peregrinos comezan o seu camiño en Sarria últimos quilómetros do Camiño Francés, ou en Tui, últimos quilómetros do Camiño Portugués.

A Credencial do peregrino é una certificación de paso que se vai selando durante o percorrido e confirma a data e lugar pola que o peregrino pasou.

Viaxar en tempos de COVID-19:

Si preocúpavos realizar o Camiño en tempos de Covid-19, podémosvos asegurar que os albergues de peregrinos, os transportistas de maletas e os establecementos hoteleiros, están a seguir as pautas establecidas pola Xunta de Galicia paira un Camiño seguro. Uso obrigatorio de máscaras en todas as áreas comúns, dispensadores de xel hidroalcohólico, distancia de seguridade, cartas dixitais por QR e mesmo auto Check-in está dispoñible nalgúns aloxamentos.

Ademais, a Catedral de Santiago está a traballar nunha aplicación que funcionará como una credencial do peregrino dixital, que estará dispoñible a partir do próximo Ano Santo 2021. Con esta credencial dixital, o peregrino poderá ir incorporando nela os selos que acreditan o paso polas diferentes etapas do Camiño, mediante o escaneo de códigos QR que estarán visibles nos diferentes puntos de selado, reducindo así o contacto. Esta aplicación non substitúe á credencial tradicional, os que queiran poderán seguir selando de forma manual o seu pasaporte de peregrino.