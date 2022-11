A Ruta do Mar: camiñar entre illas e ríos

A Ruta do Mar do Camiño de Santiago é un itinerario singular que transcorre entre paisaxes marítimas e fluviais, a través da ría de Arousa e o río Ulla. Pero hai máis. Esta vía atravesa illas xenuínas e aloxa suaves outeiros onde se cultivan as uvas do viño albariño. Pero, cal é o inicio da Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla? Como é este itinerario e cal é o seu percorrido? A continuación contamos a súa historia e os seus maiores secretos.



Ruta do Mar do Camiño de Santiago, como naceu?

A Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla do Camiño de Santiago conmemora a chegada a Galicia por mar do corpo do apóstolo Santiago ao redor do ano 44. O Códice Calixtino conta que Santiago foi trasladado desde o porto de Jaffa, en Palestina, a través do mar Mediterráneo e a costa atlántica, ata os confíns de Occidente, é dicir, ata Galicia.

Esta ruta marítima lembra este feito cada ano. Como? Cada verán Galicia organiza unha vistosa procesión marítimo-fluvial, con embarcacións engalanadas que chegan desde os portos da ría de Arousa ata as localidades de Pontecesures e Padrón.

Como é a Ruta do Mar do Camiño de Santiago?

A Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla do Camiño de Santiago percorre un territorio de grandes paisaxes e belas praias, paisaxes con historia e etnografía onde naceron ou viviron grandes figuras, entre elas, os escritores Valle-Inclán, Camilo José Cela e Rosalía de Castro.

E non só iso. As suaves ladeiras deste itinerario aloxan o cultivo de viños como o albariño. Tamén pasa polas bateas onde crecen o mexillón, a ostra e a vieira. Ademais, a Ruta do Mar percorre algunhas illas: desde Ons, Sálvora, A Toxa e Arousa ata Cortegada.

