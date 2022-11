A Catedral de Santiago presenta A súa Credencial Dixital do Peregrino

A Catedral de Santiago presenta a Credencial Dixital do Peregrino, una app que permitirá aos peregrinos portar no seu móbil, ou outros dispositivos electrónicos, a súa credencial do Camiño de Santiago, coa que certificar a súa peregrinación e obter a Compostela. A app non substitúe á credencial tradicional, senón que a complementa, co obxectivo de mellorar a experiencia da peregrinación no relativo a evitar contactos interpersoais e axilizar os selados. A aplicación está dispoñible paira dispositivos Android e iOs, en diferentes idiomas.

Con esta credencial dixital, o peregrino poderá ir incorporando nela os selos que acreditan o paso polas diferentes etapas do Camiño, mediante o escaneo de códigos QR que estarán visibles nos diferentes puntos de selado (parroquias, albergues, etc). Paira iso, existe una páxina web onde os establecementos emisores de selos póidanse rexistrar subindo o seu selo á páxina web, a cal xera o código QR. Esta estampación insérese na credencial dixital paira o seu rexistro, gardando total similitude co sistema tradicional en papel. Nesta web iranse incorporando os diferentes selos dos lugares de paso.

Ademais, o sistema permitirá coñecer con antelación o fluxo de camiñantes que chegarán á Oficina do peregrino, o que axudará a previr e mellorar a atención.

Esta iniciativa, enmárcase no proceso de transformación dixital que desde hai meses vén desenvolvendo na Oficina do peregrino. Neste sentido, procedeuse a implementar un sistema de xestión da cola paira a obtención da Compostela, de maneira que se están evitando concentracións de persoas e longos tempos de espera. Tamén se puxo en marcha un sistema de rexistro online, que permite que o peregrino introduza con antelación os datos necesarios paira a obtención da Compostela, evitando a manipulación de papel.

Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago