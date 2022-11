5 formas de adestrarche para o Camiño de Santiago

Vas facer o Camiño de Santiago? Pois debes saber que hai que comezar a adestrar canto antes. Os expertos recomendan empezar a camiñar cada día durante dous meses antes de realizar o Camiño de Santiago; sen esquecer os quecementos e estiramentos antes e despois. Aquí tes 5 formas de adestrar para facer o Camiño de Santiago, ben sexa a pé, en bicicleta ou en cabalo. E todos os trucos de adestramento para sacarlle o máximo rendemento.

Truco 1. Adestrar para o Camiño: camiñadas antes de arrincar!

Para facer o Camiño de Santiago é aconsellable prepararnos antes con algúns exercicios que axuden a tonificar e dar elasticidade aos músculos, en especial, das pernas, costas e pescozo. Este adestramento hai que comezalo uns meses antes de comezar a peregrinación. Unha idea sinxela para conseguilo? As camiñadas axúdannos a prepararnos se aumentamos gradualmente o seu tempo e dificultade.

Outra medida previa recomendable é preparar a musculatura para este esforzo. Unha visita ao fisioterapeuta para descargar os músculos axudaranos a iniciar o Camiño de Santiago nas mellores condicións.

Truco 2. Fas o Camiño de Santiago a pé?

Antes de camiñar, lembra quentar. E, despois, estirar unha vez terminada a etapa do día. Antes de iniciar cada etapa, lembra quentar os xemelgos e os músculos da cara anterior e posterior da coxa (cuádriceps e isquiotibiais).

O arranque da camiñada debe ser suave e rítmico: só cando o corpo se quente poderemos aumentar a intensidade de maneira gradual. Unha vez alcanzado o nivel de esforzo acorde coa nosa capacidade, a marcha debe manterse regular e continua.

Ademais, é moi importante o paso resúltenos cómodo, sen esforzo excesivo que impida realizar outras actividades como manter unha conversación. Lembra que a velocidade media a pé é de entre 4 e 5 quilómetros por hora.

Truco 3. Fas o Camiño de Santiago en bicicleta?

Se queres realizar o camiño en bicicleta, necesitarás polo menos dous meses previos de adestramento. Unha etapa razoable do camiño en bicicleta de montaña pode roldar os 60 ou 100 quilómetros por etapa: a velocidade media para un ciclista pode ser de 12 ou 13 quilómetros cada hora. É dicir, uns 60 quilómetros nunhas 5 horas.

Debemos ter presente, ademais, que son 200 quilómetros os que han de percorrerse en bicicleta para poder solicitar a Compostela na Oficina do Peregrino de Santiago.

Na nosa planificación do camiño, convén estudar os perfís de cada etapa, algo moi importante e que hai que adaptar ás nosas condicións físicas. Se imos en bicicleta, é mellor ir acompañado. Ademais, convén ter especial coidado co tráfico e gardar sempre as normas de tránsito, como circular en fila e co equipamento de seguridade necesario segundo a normativa. Esta opción ten vantaxes, como poder coñecer lugares de interese próximos á ruta ou facer paradas singulares sen présa.

O período idóneo para iniciar o Camiño en bicicleta é a primeira quincena de setembro, superados os rigores estivais, e aínda con días longos.

Truco 4. O Camiño de Santiago en cabalo

Máis de 1.500 peregrinos realizan o camiño dacabalo cada ano. Pero este camiño require unha planificación e desenvolvemento especiais, polo que convén recorrer a asociacións ou centros especializados. E lembra: a peregrinación dacabalo, para ser acreditada coa Compostela, esixe percorrer a mesma distancia que camiñando: 100 quilómetros.

Iso si, sempre terán preferencia os camiñantes sobre os xinetes ou ciclistas para aloxarse nos albergues públicos. Os peregrinos que teñan previsto entrar na cidade de Santiago con cabalos deben avisar da súa chegada á Policía Local varios días antes. A policía indicaranos o percorrido e horario que hai que respectar, ademais de darnos un permiso de entrada ata a Praza do Obradoiro que autoriza unha breve permanencia ante a Catedral.

Truco 5. Como planificar o camiño?

En caso de idade avanzada ou de sufrir algunha enfermidade, convén facer un recoñecemento médico antes. Este axudaranos a planificar mellor as etapas e tamén a fixar o esforzo que podemos facer.

É necesario elaborar unha planificación por etapas que se adapte ás capacidades físicas de cada un. Ademais, mellor non propornos obxectivos ríxidos que obriguen a realizar esforzos sobrehumanos, xa que poderán causar lesións ou fatiga excesiva, e frustrar a experiencia do camiño. O consello? Mellor dosificar o esforzo e seguir o noso propio ritmo, en especial cando a peregrinación é longa e durante moitos días.