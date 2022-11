Autor: Alejandra

Lugar: Albergue de Astorga

Fecha: 14-julio-2004

Comentario del autor/a:

Bueno, creo que la foto habla por sí sola... Mucho dolor en urgencias, pero gracias al médico que me curó porque no me volvieron a salir ;)

Licencia: Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons