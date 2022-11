Autor: Airam Perdomo

Lugar: Puente de Órbigo

Fecha: 31 de Julio de 2002

Comentario del autor/a:

Flipando, después de un día muy caluroso llegué a Puente de Óbigo, en frente está Hospital de Órbigo. Me habían comentado que es un Albergue muy típico, no me lo pensé dos veces, no me engañaron!!! ¿Cuantos ojos tiene el puente?

Licencia: Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons