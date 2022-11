Pobre Km. 100

Autor: Alejandro

Lugar: En el Km. 100 del Camino

Fecha: 17/7/2005

Comentario del autor/a:

Es un día en el que estoy malo de la garganta, me duele y he dormido mal. Mi principal aliciente del día es que los dígitos de los kilómetros que faltan, van a ser dos en vez de tres. Y ¿qué me encuentro?, una guarrada de tocón, algunos no tienen sentido del respeto al bien común, ni comprensión con un símbolo del Camino. Que pena del tocón y que pena de administración gallega que no lo limpia.

Pd.: prometo que la pintada de Alex no es mía.

