Autor: Francisco Vallejo Pulpillo

Lugar: En la poza de Raído, entre Melide y Arzúa

Fecha: 23 de febrero de 2005

Comentario del autor/a:

Paso obligado por uno de los parajes más bellos del Camino. Cada vez que he pasado por aquí haciendo el Camino me he detenido un rato porque el sitio es precioso.

