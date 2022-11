Objetivo conseguido. Gracias a todos los que nos ayudaron.

Autor: Miguel

Lugar: Santiago, Pza. Obradoiro

Fecha: 21/7/2005

A pesar de las lesiones, dolores, cansancio y de algunas organizaciones que se empeñan en no hacer el Camino agradable (como la Xunta), llegamos a Santiago.

Agradecemos la hospitalidad de mucha gente que nos atendió como Cristina fisio de Ponferrada, Carlos y Luis hospitaleros de Ruitelán, Miguel hospitalero de S. Xulian do Camiño, etc.

En especial, a los albergues de León y Palencia.

En Galicia, mucho mantenimiento de la Xunta, pero ni atención, ni papel higiénico, ni agua caliente, ni hospitaleros que atiendan a los peregrinos. Una pena, solo les vale el turismo.

