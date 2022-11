Autor: Hernán H.

Grañón

25 de marzo del 2005

Comentario del autor/a:

La hospitalera rumana, voluntaria, del albergue parroquial de Grañón, donde mejor me sentí en todo el camino... en cuanto entré al albergue, cansado del camino, me dió un vaso de té caliente, con galleticas y frutas... y me atendió con gran cariño... le estoy muy agradecido, a ella y al padre de la iglesia

