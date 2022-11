Autor: Antonio

Fecha: 02-08-2005

Comentario del autor/a:

He echo parte del camino desde San jean deport hasta Burgos y la experiencia es que el año que viene voy a repetir hasta conseguir llegar a Santiago.Este año no pude acabar el camino porque me salio tendinitis en un pie.

Recomiendo el camino

