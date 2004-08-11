CASTRO JUDEAORUM/ ALJAMA AL FONDO
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Autor: FLORY
Lugar: PUENTE CASTRO
Fecha: JULIO 2004
Comentario del autor/a:
PUENTE CASTRO ANTIGUO BARRIO JUDIO DE LA CIUDAD DE LEON, CUENTA CON UNA EXCAVACION DONDE ESTABA SITUADA LA "ALJAMA" O FORTALEZA JUDIA MAS IMPORTANTE DE LEON.
EL LUGAR SE DENOMINA LA MOTA, ALTO DESDE EL QUE SE DIVISA LEON EN SU CONJUNTO, CON UNA VISTA INOLVIDABLE E INIGUALABLE DE LA CIUDAD.
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