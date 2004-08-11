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CASTRO JUDEAORUM/ ALJAMA AL FONDO

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CASTRO JUDEAORUM/ ALJAMA AL FONDO

Autor: FLORY

Lugar: PUENTE CASTRO

Fecha: JULIO 2004

Comentario del autor/a:

PUENTE CASTRO ANTIGUO BARRIO JUDIO DE LA CIUDAD DE LEON, CUENTA CON UNA EXCAVACION DONDE ESTABA SITUADA LA "ALJAMA" O FORTALEZA JUDIA MAS IMPORTANTE DE LEON.

EL LUGAR SE DENOMINA LA MOTA, ALTO DESDE EL QUE SE DIVISA LEON EN SU CONJUNTO, CON UNA VISTA INOLVIDABLE E INIGUALABLE DE LA CIUDAD.

Licencia: Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

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