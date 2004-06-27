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CAMINO DE SANTIAGO Y EN ASTORGA

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CAMINO DE SANTIAGO Y EN ASTORGA

Autor: EDU, AZU, DIMITRI Y EVA

Lugar: EN ASTORGA

Fecha: 1-4-2004

Comentario del autor/a:

DESPUES DE UNA LARGA ETAPA CON AGUA, Y VIENTO, LLEGAMOS A ASTORGA DESPUES DE LA DUCHA, A CONOCER LA CIUDAD MUY BONITA Y UN REFERENTE EN EL CAMINO DE SANTIAGO. DESPUES DE ESTA HISTORIA TAN EXTRAORDINARIA, TIENES LA SENSACION DE QUE SI NO HUBIERAS HECHO EL CAMINO TE HUBIERA FALTADO ALGO EN TU VIDA. GRACIAS AZU, GRACIAS AMIGOS.

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