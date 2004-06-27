CAMINO DE SANTIAGO Y EN ASTORGA
00
Autor: EDU, AZU, DIMITRI Y EVA
Lugar: EN ASTORGA
Fecha: 1-4-2004
Comentario del autor/a:
DESPUES DE UNA LARGA ETAPA CON AGUA, Y VIENTO, LLEGAMOS A ASTORGA DESPUES DE LA DUCHA, A CONOCER LA CIUDAD MUY BONITA Y UN REFERENTE EN EL CAMINO DE SANTIAGO. DESPUES DE ESTA HISTORIA TAN EXTRAORDINARIA, TIENES LA SENSACION DE QUE SI NO HUBIERAS HECHO EL CAMINO TE HUBIERA FALTADO ALGO EN TU VIDA. GRACIAS AZU, GRACIAS AMIGOS.
Licencia: Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos