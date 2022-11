Autor: Marcos

Lugar: Brea

Fecha: 26.5.2005

Comentario del autor/a:

Esta es la flecha que me dejo mi amigo y compañero Javier, para darme animos en mi vuelta al camino en Septiembre, si Dios quiere. Me tuve que volver este pasado mes de Abril, por causas agenas a mi voluntad,pero como ya he dicho, volvere a reanudar mi camino desde O Cebreiro, el

4 de Septiembre.

