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Santiagorako bi bideak Euskadin
Egilea: Basquetour | 2019/09/10
Kostaldeko Bidean itsasoa eta lurra bizi dira, hiriak eta natura
Euskal kostaldeko Done Jakue Bidea, 214,00 km-koa, 8 etapakoa da, eta ibilbide primitiboenetako bat da, baita ezagunagoak diren beste batzuk baino lehenagokoa ere. Bertan, marinel eta nekazaritzako Euskadi eta hiri eta landa giroa bizi dira. Gipuzkoako itsasertza zeharkatzen du lehen zatian, Bidasoaren bokaletik Bizkaiko mugaraino, desnibel handia duela. Bizkaian sartzean, eremu malkartsuak desagertu egiten dira Markina-xemeinen barrena, eta Lea-artibai eta Busturialdeko eskualdeetako txokoak ezagutzeko aukera ematen du, Enkarterrietako paraje liluragarrietara iritsi arte.
1. etapa: Hondarribia
Bidea Irungo Santiago zubian hasten da, Bidasoa ibaiaren muga naturala gainditzen du, edo Hondarribian, Hendaiatik txalupan zeharkatu nahi bada. Lehen etapa honetan, erromesak itsasoaren ondoko paisaia menditsua zeharkatzen du, Pasaia eta itsasaldeko herriak bezalako bokaleetatik, Donostiara iritsi arte, eta, azkenik, amaiera bikaina lortu du.
2. etapa: Donostia - Zarautz
Behin Gipuzkoako hiriburua alde batera utzita, bideak bere aurpegi malkartsua berreskuratu du baserri bakartien, ganadu ustiapenen eta landaretzaren artean zabaltzen diren bide batzuen bidez, antzina balea herrira iritsi arte.
3. etapa: Zarautz - Deba
Zarautzetik, Kantauri itsasoko urak ahaztu gabe, Getariako eta Zumaiako portuak elkartzen dira. Debako etapa-amaierara iritsi baino lehen, Euskadi landago batean dago, Itziar parean, eta santutegi bat du, Goi Erdi Arotik hasi eta ama birjina gorenera arte, Gipuzkoako zaharrenetakoa eta gurtuenetakoa.
4. etapa: Deba - Markina-xemein
Euskal kostaldeko azken irudia da Deba Kantabriako mugaraino. Hemendik aurrera Bideak Euskadi menditsua, boskoia, askoz zorrotzagoa eta, aldi berean, singularra eta ederra erakutsiko digu. Iparraldeko Bidean, oso urruti daude halako zibilizaziotik. Eta ustekabeak ez dira amaitzen: Markina-xemein erakuslea da ibilbide honetako sari onena.
5. etapa: Markina-xemein - Gernika-lumo
Hastapen gutxi daude Markina-xemeinen irteeraren zain dagoena bezain estimulagarriak. Lehenik eta behin, Bolibarreko idilikoa eta, gero, Ziortzako Kolegiata ohia, oinezkoen pasabidearen lekuko gisa bederatzi mende baino gehiago dituena. Etaparen amaieran, Gernika hiribildu historikoan, Batzar Etxea eta Gernikako haritza dira jardunaldi honetako saririk onenak.
6. etapa: Gernika-lumo – Bilbo
Gernika-lumotik aurrera, Bizkaiko baserri-herri malkartsuak gertatzen hasi ziren, antzina Zin Bidea igarotzen baitzen, eta Bizkaiko Jaunek egiten zuten. Erromesak atzean uzten du Urdaibaiko paisaia ederra Txorierriko haranean sartzeko, gero Euskadiko hiriburu industriala izatera iristeko, Bilbo.
7. etapa: Bilbo - Portugalete
Bilbotik aurrera, Donejakue Bideak hiri moderno bateko paisaiak zeharkatzen ditu, lehen jardunaldietakoez oso bestelakoak. Bizkaiko hiriburua zeharkatu bezain laster, Kobeta mendira igo, hegoaldetik itxi eta Nerbioiko bailararen ilustratzaile panoramiko bat oparituko du.
8. etapa: Portugalete - Kobaron
Azken etapa horretako ibilbidea itsasertzera itzultzen da, Bizkaiko meatzaritzatik barrena, ia batere ezustekorik gabe La Arena hondartzaraino. Behin Pobeña atzean utzita, Iparraldeko Bideak ikuspegi hobeagoetako bat oparitzen du: antzinako meatze-trenaren Bide Berdea.
Barneko bidea, komunikazio ardatz sekularra
Barrualdeko Santiago Bidea 249,70 km da, eta, zazpi egunetan, aniztasun geografiko, sozial, ekonomiko eta kultural handia ezagutzeko aukera ematen dute. Gainera, erromatarren garaitik, penintsula iparraldeko komunikazio-ardatz garrantzitsuenetako bat izan da.
1. etapa: Irun - Hernani
Irunen, mugako hiri horren garrantzi handiko aztarnak aurkitu ditu ibiltariak. Eta herriko lekurik adierazgarrienak ikusi ondoren (Juncal eliza, Santa Elena eta San Martzial ermitak, besteak beste), Hernanirantz jarraitzen du.
2. etapa: Hernani - Tolosa
Bigarren etapa Gipuzkoako hiribildu zaharrenetako batean hasten da, ondare historiko-artistiko aberatsa duena: San Joan Bataiatzailearen eliza (XVI. mendea), Jentilen dorretxea eta Erdi Aroko Portalondo etxea.
Hernaniko beste eraikin berezi bat, Gurutze Santuaren Santutxoaren ermita, hurrengo herrigunearekin lotuta dago, Urnieta, trenbideekiko paraleloan.
3. etapa: Tolosa - Zegama
Gipuzkoako hiriburua izanik, Oria gaineko zubia zeharkatu eta Erribera pasealekua egin ondoren, goranzko errepide bat Ollaun mendiraino iristen da, gero Altzoazpira, San Salbador elizaren ondoan, estilo gotikoko elizaren ondoan. Han, Alegia herriraino, atzean utzi zuen Santo Kristo ermita.
4. etapa: Zegama-Agurain
Zegamatik, San Adriango pasabiderantz igotzen da etapa. Zenbait gurutze atzean utzi ondoren, Iruetxeta ermita eta Buenabista baserria ikus daitezke, eta ondoren Iturzabal basoa zeharkatu. Aurrerago, Sancti Spiritus ermita dago, erromesen ospitale zaharra.
5. etapa: Agurain - Gasteiz
Ibiltariak lasai arnas dezake: Gasteizerainoko zeharkaldia ibilaldi atsegina da hiri kontzesio oso gutxirekin, bakardadeko tanta batzuk eta iratxodun erlijio-monumentuak, Gazeoko Tourseko San Martin eliza edo Estibalizko santutegia, biak Erdi Arokoak. Eremu horretan historiaurreko agerpenak ere badaude, hala nola trikuharriak –Sorginetxe– Euskadiko liluragarrienetako bat da; erromatarren aztarnak, Arkaya edo errenazentistak, esaterako, Aguraingo jauregiak bezala.
6. etapa: Gasteiz-Argantzun
Erromesak Gasteiz agurtu eta bere hiri- eta industria-armazoia alde batera uzten duenean, bidezidorra zereal-soroetan murgilduko da berriro, aurreko lanaldietakoa bezalako herri soilak eta abegitsuak zeharkatzen dituen bitartean. Euskadiko txoko honetan egindako arte erromanikoak oraindik ere ezusteko pare bat gordetzen ditu Armentian eta Villanueva de la Ocan.
7. etapa: Argantzun - Briñas
Lehen jardunaldien ‘gora eta behera’ etengabekoak berriro ere hogeita hamar kilometroko ibilbide luze honen protagonista dira, Bide Frantsesaren bila. Briñasera iritsitakoan, erretinak etapako lau ibaien irudia gordetzen du: Zadorra, Laguntza, Inglares eta Ebro. Bidean herri harresituak agertzen dira haranen hondoan, malda apalak dituzten portuak eta tontor zorrotzago bat, Loberaren portillo. Azkenean, gainditu ondoren, Arabako Errioxa agertzen da, mahasti ordenatuen lurraldea, paisaia etxekotzen duena.
Informazio gehiago: www.euskaditurismo.eus