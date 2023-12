Nola egin Done Jakue Bidea modu iraunkorrean

Done Jakue bidea, urtero jende gehiago erakartzen duen erromesaldia, abentura sinestezin hau bizi nahian.

Urtero, 300.000 erromes baino gehiago erakartzen ditu Santiago Bideak. Etapak, zure mailaren arabera alda daitezkeenak, eta iparraldean hain aurresan ezin den klima, gogorrena izango da Santiagoko Obradoiro plazaraino. Eta ezagutu berri dituzun pertsonekin bazkaloste luzea egitea da gauzarik arruntenetako bat.

Bidearen ingurunea pertsonen inpaktuarekiko oso sentikorra da, eta horregatik da garrantzitsua pertsona erromes gisa ahalik eta iraunkorrena izaten saiatzea, zure atzean oinetakoekin uzten dituzun arrastoak bakarrik gera daitezen.

Hona hemen Done Jakue Bidea aurkitu duzun bezala mantentzeko aholku garrantzitsuenak:

Saihestu plastikoak

Plastikozko poltsak daude, nonahi. Horiek kentzeko modurik onena ez erabiltzea da. Arropa zikina oihalez edo olanaz egindako poltsetan gorde dezakezu. Gainera, erresistenteagoak izateaz gain, nahi adina aldiz erabil ditzakezu.

Janaria edo ogitartekoa gorde nahi baduzu, sakotontzi berrerabilgarria duzu irtenbidea. Zure elikagaiak egoera ezin hobean egongo dira.

Gogoratu aterpetxeetan ez duzula nahi behin bakarrik erabiltzeko plastikorik, hala nola lastotxoak, edalontziak edo platerak, nahiago duzula erabili kristalezkoak edo beste material berrerabilgarri bat.

Berrerabil daitekeen ur-botila

Done Jakue bideko erromesentzat ezinbestekoa den ondasunetako bat da. Denda bakoitzean botilak erosi beharrean, zure botilarekin joatea baino askoz hobea da, Done Jakue Bideko iturrietan bete ahal izango duzu. Closca Waterren aplikazioan, iturririk hurbilena non dagoen adierazten dute. Gainera, zure botilaren materialaren arabera, luzaroago mantenduko duzu ura hotzarekin. Aprobetxatu aterpetxeetako hozkailuak, ateratzen zarenean fresko egon daitezen.

Hondakinen poltsa

Santiagoko bidean kilometro asko daude paperontziak ez aurkitzeko. Poltsa bat eramatea gomendatzen dizugu sortzen dituzun hondakinak, frutaren azala, fruitu lehorren azalak, janari-hondarrak, elikagaien ontziak... gorde eta birziklatu ahal duzunean.

Ez ibili bidezidorretik kanpo

Urtero milaka erromesek egiten dute Done Jakue Bidea. Ibilbidea jakiteko seinaleei jarraitzen diete. Ehun batek bakarrik aukeratzen badu eremu bat zeharkatzea bidetik kanpo ibiltzearen sentsazioa aurkitzeko, beste ibilbide bat markatuko dute, eta, gero, beste ehunka ibilbide izango lirateke, paisaia suntsituz eta camino.Recuerda jatorrizko ideia aldatuz;

izan ere, bide hori egitea da zure ingurunea errespetatzeko modurik onenetako bat.

Aniztasuna errespetatu egin behar da

Munduko leku guztietako erromesekin elkartuko zara, pertsona bakoitzak bere motibazioa du erromesaldia egiteko. Oso garrantzitsua da gainerako pertsonak errespetatzea, bai Done Jakue Bidea egiten dutenak, bai bertan bizi direnak. Ez da batere kostatzen pertsonekin eta haien sinesmenekin hezkuntza izatea.

Tokiko produktua erostea

Ez du zentzurik Done Jakue bideko herrixketan fruta exotikoak erosteak. Aprobetxatu aurki dezakezun hurbileko produktuen eskaintza. Haragiak, barazkiak eta lehen mailako tokiko hestebeteak, gozatu herritarren aholkuekin eta probatu Done Jakue bidean aurkitzen dituzun produktuak.

Ondasunik preziatuena: ura

Dakizunez, ondasun urri bati buruz ari gara, nahiz eta ibai askotan ikusten duzun, gogoratu ingurunearekin kontuz ibili behar dela, eta ez dela xaboirik bota behar. Garbigailuek, bai eta edozein produktu kutsatzailek ere, kalteak eragiten dizkiete inguruko uretako flora eta faunari. Santiago bidean ibai eta laku ugari daude bainatu eta gozatzeko, baina gogoratu ez dela produktu kimikorik erabiltzen.

Suteari arreta

Zenbait urte daramatzagu suak Galizia eta Portugalgo iparraldea su hartzen. Santiago bidea oso sentikorra da sugarrekiko, ez du barbakorik egiten eta ez du sua egiten horretarako mugatutako guneetatik kanpo. Ez bota zigarro-puntak lurrera, ezaba itzazu zure hondakin-poltsan.

Ez aldatu Santiago bidea

Nahiz eta loreak, animaliak, harriak eta beste gauza asko ikusi ahal izango dituzun, Done Jakue Bidearen oroitzapen ederra irudituko zaizu, gogoan izan oroitzapenik onena izango dela Bidean eraginik txikiena izango duena. Argazki bat nahikoa da, eta uste du erromes bakoitzak harri bat eramango balu, harririk gabeko Done Jakue Bidea izango genukeela.

Ikusten duzunez, Done Jakue Bidearen JASANGARRITASUNA ezinbestekoa da, etorkizunean, hurrengo belaunaldiek goza dezaten, zuk egin dezakezun bezala. Beraz, gogoan izan bidean aurrera egitean oinetakoen arrastoak utzi beharko zenituzkeela. 2015etik aurrera, Ecoembes-ek ingurumen-proiektu bat jarri zuen martxan, Done Jakue Bidea kontserbatzeko kontzientzia hartzeko, zaborra birziklatuz eta haren aurka borrokatuz.