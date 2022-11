Euskal Herriko Santiago Bidea eta bere eragina Igartzako monumentu-multzoan

Igartzako monumentuak Erdi Aroko eta Aro Modernoko zazpi eraikinek osatzen dituzte. Eraikin horiek guztiek balio bakarra dute, baina hori nabarmendu egiten da multzo batean bilduta daudelako. Hala ere, gure multzoko elementurik garrantzitsuenetariko bat ahaztu dugu, hau da, galtzada. Ibilbide horrek gure multzoaren bilakaeraren zati handi bat zehazten du, Euskadin barrena doan Santiago bidearen zati bat baita. Beraz, gure multzoa Europako erromes-bide garrantzitsuenetako baten zati da.

Euskadin, Done Jakue bideko bi bide garrantzitsu igarotzen dira. Alde batetik, Kostaldeko Santiago Bidea dugu, eta, bestetik, Euskal Herriko Donejakue Bidea edo Barnealdeko Santiago Bidea. Kostaldeko bidea da ezagunena eta iragankorrena, Frantziako mendebaldeko ingurutik datorrena eta Irungo muga zeharkatzen duena. Hala ere, ospe hori ez da konstantea izan historian zehar, bikingoen erasoek eten egin baitzuten ibilbide hori X. eta XIII. mendeen artean. Gainera, Barrualdeko Done Jakue bidea, Frantziako Done Jakue Bidea ere esaten zaiona (Done Jakue Bidea egiteko bide ezagunenetako bat), ez zen segurua arabiarren presentziagatik. Hori guztia dela eta, Barnealdeko Euskal Done Jakue Bidea oso ibilbide luzea bihurtu zen garai hartan.

Gure ibilbideak 10-11 etapa ditu, batez beste, eta etapa horiek aldatu egiten dira erromesen gaitasun fisikoen arabera. Batzuetan, Gipuzkoa eta Araba zeharkatzen dituen San Adriango Tuneleko Bidea deitzen zaio. 249,70 km-an, sinestezina da hain paisaia askotarikoa, non aniztasun geografiko eta natural handia baitago inguru horretan. Izan ere, kostaldeak, basoak, mendilerroak, lautadak, landa-eremuak eta ingurunearekin harmonian bizi diren eremu oso industrializatuak daude. Ibilbide hau kostaldera, hau da, Irunera, doan Santiago bidearen puntu berean hasten da, eta Hernani, Tolosa, Beasain eta Zegamatik igaroko da. Zegamara iristean, Aizkorriko mendilerroa zeharkatuko dugu, eta, San Adriango tunel ezagunari esker, Arabako lurretan sartuko gara, Agurain, Gasteiz, Argantzun eta Briñas zeharkatuz.

Ingurumen eta geografi aldetik haratago, ezin dugu ahaztu gure ondare historiko eta kultural aberatsa, eta hirugarren etapan iritsi ginen Igartzako monumentuetara. Gure multzoaren jatorria XIV. mendekoa da. Orduan, Lazkaoko jaunak lurrak erosi eta dorretxea eta egurrezko zubia eraikitzea erabaki zuen, gaur egun gure multzoa dagoen tokian. Hasieratik, Done Jakue bideari lotuta egon da, egurrezko zubia ibilbidearen zati bat baitzen eta portazgo zerga kobratzeko erabiltzen baitzuen (egungo bidesari baten helburu bera du).

Done Jakue bidearen barnealdeko ibilbideaz gain, Igartza zeharkatzen duen ibilbidea ere funtsezkoa zen, Gaztela eta Frantziako erresumak lotzen zituen bide ofizialetako bat baitzen. XV. mendearen amaieratik XVI. mendearen hasierara bitartean, Igartza ingurua eraberritu egin zen, eta gaur egun dugun testuingurua sortu. Erreforma horietako batzuk Done Jakue bidearekin lotuta daude. Lehenik eta behin, 1599. urtean, multzoan dagoen harrizko gurutzadura sortu zen, erromesak gidatzeko eta jainkoak babesteko. Gurutzadura honek Jesus gurutziltzatua erakusten digu eta atzealdean emakume bat eta haur bat agertzen dira, Ama Birjinari erreferentzia argia eginez. Bigarrenik, egungo zubia dugu, XVI. mendearen amaieran eta XVII. mendearen hasieran eraikia, eta Oria ibaiaren haranean dagoen harrizko galtzada lauzatuko zubi bakarra da. Hirugarrenik, Dolarea hotela topatuko dugu. 1611. urtean sortu zen, eta Isabel de Lobiano jauregiaren jabeak “Igartzako Lagarreko Laukitxoak” izeneko eraikina (sagardoa egiteko aintzira zaharra) berritzea eta Dolarea sortzea erabaki zuen. Dolarea horrek garai bateko salmenta-funtzioa beteko zuen, eremu estrategiko horretan bizi zirenak ostatu hartzeko. Gero, XVII. mendean, Belengo Amaren ermita eraiki zuten. Ermita hau jauregiaren familiakoa zen, hau da, kultu pribatuko espazioa zen, eta Done Jakue Bidearen aipamen argia ikus daiteke, ermitaren atearen ondoan maskor bat aurkitzen dugunean. Amaitzeko, ezin ditugu ahaztu multzoko gainerako eraikinak, hala nola errota eta burdinola, bi eraikinak funtsezko azpiegiturak dira XVI. mendean eta XVIII. mendean industriaurreko teknologia, ekoizpen-metodoak eta lan egiteko modua ulertzeko. Bi eraikinetan nabari den asmamena izugarria da; izan ere, errota eta burdinola energia hidraulikoaren bidez funtzionatzen zuten, eta ibaiko ura lortu beharrean, egurrezko presa bat eraiki zuten XVI. mendean, ibaiaren emariaren zati bat ur-kanal batera desbideratzeko. Horrela, errotan eta burdinolan lan egiteko erabiltzen zuten ur-kopurua kontrola zezaketen. Nahiz eta hasiera batean bi eraikinak Done Jakue Bidearen gaiaren inguruan hirugarren mailan geratu, garrantzitsua da aipatzea gaur egun errotaren goiko aldeak Erromesen Ospitale gisa funtzionatzen duela.

Beraz, ondoriozta dezakegu gure monumentuetako lauk eragin handia duela Europa osoan zehar Santiagora iritsi arte egiten den milaka urteko erromes-bide honek.