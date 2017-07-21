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Donejakue bidea bideoan: Burgosetik Honanaraino
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/07/21
Burgos hiribidearen eta Hontanas herriaren artean igarotzen den Done Jakue Bideko etapak arku historikoak, ibai eta ereindako eremuak, atsedenguneak eta lo egiteko aterpetxeak zeharkatzen ditu. Bideo honetan misterioak ezagutuko ditugu eta Burgosetik Honanosera doan Done Jakue Bidea gozatzeko aholkuak emango ditugu.
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Nolakoa da Burgosen garaia?
Etapa hau Burgosen dago. Orduan, Cid hiria San Martin arkutik, harresien sarrera zaharretik, uzten dugu. Laborantza-lurrak eta Arlanzon ibaia, berriz, Rabé de las Galtzadoseraino doaz. Eta, hortik aurrera, Gaztelako mesetako bide bakarti eta harritsuetan barrena abiatuko gara.
Ordu eta erdiz pista horietan ibili ondoren, bideko labetxo jaitsiera amaitzen da. Ideia ona, beraz, bazkaltzeko aprobetxatzea da. Aurrerago, aukera izango dugu ahalik eta gutxien desbideratzeko, San Bol erreka, ur-oasia bidean, bisitatzeko.
Bertan, erromesen aterpetxe bat dago. Atseden hartzea da asmoa, azken kilometroekin jarraitzeko. Honanas herrira joango da, eta, bat-batean, jatorri gotikoko elizarekin eta gaua pasatzeko aterpetxoekin agertuko da.