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Donejakue bidea bideoan: Beladorretik Agesera
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/06/30
Burgosko Belado eta Agés udalerrietan igarotzen den Donejakue Bideko zatia ibilbide lasaia da, eta, hala ere, Oka mendietan igoera handia du. Bideo honetan, Beladoren eta Agesen arteko Donejakue bideko ukondoak ikusiko ditugu.
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Beladoko Santiago Bidea Agesera
Orain, erraz hasten den etapa bati egin behar diogu aurre, baina Burgosko Antzara Mendira igotzearekin korapilatzen da.
Beladorretik atera eta egoera onean dauden pista batzuetatik igaroko gara. Villafrancara iritsi baino lehentxeago, San Felix Okako monasterio mozarabiarraren aztarnak ikusiko ditugu, VI. eta VII. mendeen artean eraikia.
Villafrancan hasten da etapako bigarren zatia, Oka mendietara igotzen dena, eta 10 kilometrotan zehar igarotzen da, haritz eta pinuen arteko pista batetik. Pasealeku luze horren ondoren, Muxegako San Joan monasteriorako jaitsiera hasten da, erromes asko gaua igarotzean. Gu Agesera joango gara, herri zahar bat, lau kilometrora, eta bakea eta lasaitasuna hartzen ditu.