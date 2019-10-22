Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Bidea Iruñetik
Egilea: Iruñeko Turismo Bulegoa | 2019/10/22
Donejakue bidea, Iruñetik igarotzean, edertasun eta interes handiko hainbat leku zeharkatzen ari da. Horietako batzuk ibilbidearen trazaduran bertan daude, eta, besteak ikusteko, Bidean une batez irten beharra dago. Hala ere, desbideraketak merezi du.
Magdalenako zubian Magdalenako zubia XII. mendeko eraikina da, erromesarentzat Iruñeko sarrera suposatzen duena. Jatorrizko egitura erromanikoa zen, baina XV. mendean zaharberritu zuten estilo gotikoan. Bere ertzetako batean, Santiago Donejakue hiriak 1965ean Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea bidali zuen gurutzadura bat dago. Interes Kulturaleko Ondasun eta Monumentu Historiko Artistiko izendatu dute zubi hau.
Harresiak eta Frantziako portalea Iruñeko hirigune historikora sartzen dira, harresiz inguratutako harresiz inguratuta, Frantziako portura iritsi arte, bere lekuan kontserbatzen den harresiko sei ateetako bakarra. Egitura konplexua da, 1553. urtekoa, bi sarbide-maila eta gerora erantsitako zubi altxagarri bat dituena.
Santa Maria la Real katedrala, Bidea Karmengo kaletik jarraituz, ezkerretara utziz Navarreriako plaza, non Santa Maria la Real katedrala agertzen den. Fatxada neoklasikotik, tenplu gotiko honek txundituta uzten du barrualdea, hainbat altxor gordetzen baitira; esate baterako, Karlos Iii.a Errege Noblearen mausoleoa, klaustroa edo Occidens erakusketa saritua.
Mercaderes eta Maulet kaleak munduko bi kale ezagunenetakoak dira; izan ere, haien galtzada-harriak urtero egiten dituzte San Ferminetako entzierroak. Gazteluko plaza iparraldetik inguratzen dute, hiriaren benetako bihotza. Estafeta eta Mercaderes kaleak alaiak eta harroak dira, denda, taberna eta jatetxeez beteak, bertako gastronomia goxoa dastatzeko.
Iruñeko Udala, Udaletxeko plazan, Iruñeko udaletxea dago, erraz ezagutzeko modukoa, bere balkoi nagusitik uztailaren 6an egiten baita, Sanferminei hasiera ematen dien Txupinazoa. Fatxada barroko ederra du, eskultura alegorikoek koroatua, eta barruan historiaren eta hiriaren sinboloen objektu adierazgarriak dituen erakusketa txiki bat dauka.
San Saturnino eliza, Iruñeko patroiari eskainitako eliza Erdi Aroko eliza gotortua da. Bi dorre altu ditu, eta bere babes-funtzioaren bereizgarri diren horma sendoak. Bertan, meza egunero lehortzen dute erromesentzat.
Ultrei Aultria Donejakue Bidearen Interpretazio Zentroa zentro berritzaile bat da, Desantimago Bidearen Erdi Aroko jatorria eta Iruñeko garapenean duen garrantzia sakontzen dituena. Ikus-entzunezko esperientzia interaktibo eta berritzaileen bidez, jakin daiteke nola bizi ziren erromesak Erdi Aroan, zer jaten zuten, nola janzten ziren edo bidean zer arazo zituzten. Gainera, minusbaliotasun ezberdinak dituzten pertsonek eskura dezakete zentroaren eduki guztia: asteartetik larunbatera, 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara. Igandeetan, 10:00etatik 14:00etara.
San Lorentzo eliza, tenplua, erromesak Kale Nagusiko mutur batean aurkitzen duen tenplua, batez ere, bere barruan San Ferminen kapera dagoelako, bertan iruindarrek debozio handia sentitzen dutelako eta jai ospetsuak egiten dituztelako.
Takonera eta Gaztelutxoko parkeak, Iruñetik alde egin aurretik, Bideak Taconer-eko lorategi historikoak inguratzen ditu, 1830. urtekoak, eta landare zein animalia espezie ezberdinak hartzen ditu, eta Gazteluko Itzuliaren parkea zeharkatzen du. Eremu berde zabala da gotorlekua, XVII. mendeko gotorlekua, Interes Kulturaleko Ondasun eta Espainiako Ondare Historiko deklaratua, eta arkitektura errenazentista errenazentistaren adibiderik onenetakoa.