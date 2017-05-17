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Bide Ingelesa: bidaia historian zehar
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/05/17
Nola hasi zen Done Jakue Bideko Bide Ingelesa? Eta, mende asko geroago, nolakoa da gaur egun? Santiago Bideko Bide Ingelesa historian zehar egindako ibilbidea da: ingelesak, eskoziarrak eta irlandarrak, batez ere. Artikulu honetan, Santiago Bideko Bide Ingelesa eta bere lehen erromesak nola sortu ziren kontatuko dugu. Halaber, gaur, zergatik den funtsezko ibilbidea aztertuko da Galiziako historia ezagutzeko.
Nola sortu zen Done Jakue Bideko Bide Ingelesa?
Norvegiatik, Suediatik, Danimarkatik, Finlandiatik eta Islandiatik etorritako bidaiariek eta, batez ere, ingelesek, eskoziarrek, irlandarrek eta flamenkoek gaur egun Done Jakue Bideko Bide Ingelesa deritzona sortzen lagundu zuten. Bidaiari horiek Galiziara joaten ziren portutik, Ferrolen eta Coruñan lehorreratuz. Arrazoia? Galiziako bi hiri garrantzitsu horien kokapen estrategikoak nabarmen bultzatu zuen ibilbidea.
Erromesaldi horien historia XII. mendekoa da. 1144an alemaniarren, alemaniarren eta flamenkoen eskuadra gurutzatua izan zen Santiagoren hilobia bisitatu zuen. Hala ere, Bide Ingeleseko erromesaldi historikoen aztarna ugari eta garrantzitsuak dira. Nicolás Bergsson monjeyislandetik, Islandiatik Santiagora oinez egindako bidaiaren idazkiak geratu dira, bost bat urtez.
Nolakoa da Done Jakue Bideko Bide Ingelesa?
Baina, nolakoa da Done Jakue Bideko Bide Ingelesa orain? Galizian, Bide Ingelesak bi ibilbide alternatibo ditu.
Lehenengoa A Coruñatik ibilbidea da, laburragoa da: 74 kilometro inguru. Bigarren aukera Ferroletik egitea da. Aukera hori luzeagoa da, eta 118 kilometro inguru ditu. Bi ibilbide horiek, hala ere, erakargarriz eta historiaz beteta daude, eta, gainera, erdibidean bat egiten dute, Bruman, azken 40 kilometroko ibilbidean, Santiagoraino.
Bide Ingelesaren erakargarritasunetako batzuk? Oso ugariak dira Ferroletik A Coruñara, Ponte de ume eta Betanzos herriak ahaztu gabe, Ingalaterrako historia ulertzeko ezinbesteko bi gune.
Ikasi gehiago Santiago Bideko ingeleseko bidean.