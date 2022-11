BIDE AHAZTUA

IX. mendean gaude. Alfontso ii.a da erregina. Santiago apostoluaren ustezko hilobia aurkitu dute. Casto erregea Compostelara joan da.' Erromesen etorrera azkar hazi zen, lehenago ere bazelako Europako erromesaldien historia luzea, batez ere Penintsulako iparraldera, Liebana eta Oviedoko Ganbera Santua bisitatzeko iristen zirenak: garai hartako erlikiak erlijio-erakarpeneko iman indartsuak ziren. Beraz, “Bide Primitiboak” erromesaldiaren ardatza luzatu besterik ez du egiten: Liébana-Oviedo-Composteala.

Astur erregearen politika berriak geografia kristauaren egitura aldatu zuen. Erresistentzia-plan batean egoteari uzten dio, Mendikateko harresi naturalaren atzean. Beste aldean sarraskiak egiten ditu, musulmanen jazarpena distantzia batera mantenduko zuen “inoren lur” hustu bat sortu nahian. Pixkanaka, hegoaldeko magalean defentsa- eta zaintza-gotorlekuak eraikitzen ari dira. Abad Vitulo eta Juan apezpikua Mena harana basoberritzen hasi ziren. Astur erresumaren populazioaren presioak eta Al-Andaluseko mozarabiarren bizi-baldintzek aukera bat ikusten dute eremu horretan, Kantauriarraren hegoaldeko aldean jenderik gabe. Monasterio berriak sortu ziren: Mena harana, Paterniani eremua, Palentziako mendia, Boñar eremua, Tebaida bertziarra…

Erresumako hiriburua Leonera eramateak, X. mendearen hasieran, bultzada berri bat ekarri zuen lurralde horretan kristau-populazioa finkatzeko: muga berri bat markatzen duen gaztelu-lerro bat eraiki zen: Espinosa de los Monteros, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga (El Castillo, Peña Barrio, Peñas Negras eta Vallejera), Castrejón (“Pinilla”), Entrepeñas (“Peñacastillo”), Guardo, Aquilare (Sabero), “Castillones” Balmaseda, Nava de Ordunte, Casasola, Alfoz de Santa Gadea, Aguilar (Mayor eta Portazgo), Salinas de Pisuerga, Cervera, Puente Almuhey, Cistierna (El Mercadillo), Boñar (Puente Viejo), Vegapujin, Congosto, Celos de Celos de Celos de Celos de Celos.

Hala, bada, Bilbotik beste aukera bat dago: goi-ordokia ixten duen mendi-magalari jarraituz, Bierzora iristen da, Melideko Bide Primitiboari lotzeko. Ibilbide berri hori errege-altxonbideekin eta kordel transhumanteekin ere egiten da. XII. mendera arte, Done Jakue Bidea izan zen seguruenik bide nagusia, sarrazenoen aurreko segurtasunagatik, zubietatik pasatzeko bermeagatik eta harrera-azpiegitura nahikoengatik. Nolanahi ere, bide honek porositate handia du, bi erreserba erreliarioen polo handiekin loturak ezarriz: Lebaniegoko bideak eta San Salvador bidea.

Ezbairik gabe, mendikatearen hegoaldean ezarri ziren monasterioek garrantzi handia izan zuten Done Jakueren logistikan: Vitulo abadeak eta Juan, Sisenando, Abitus, Gonzalo gotzainak altxatutako zenobio handiei presura-sistemara bildutako monasterio familiar eta partikularrak gehitu zitzaizkien gero. Basoberritzearen oinarria eta erromesek aprobetxatu zuten bide-sare bateko erreferentzia-korapiloak izan ziren. Baina mugatu egin behar da komentuaren garrantzia Done Jakueren azpiegituran, han zeuden erromesak gutxiengoa baitziren: elizgizonak, nobleak, limosna onak uzten zituzten pertsona aberatsak. Gehienak elizetako arkupeetan edo lastategietan, kortetan, estalpeetan babesten ziren.

Ibilbide honen froga garrantzitsuenetako bat garai historiko honetako eraikuntza erromanikoen ibilbide oso bat da: landa-eliza txiki asko daude, baina baita lehen mailako obra magistralak ere: San Lorenzo de Vallejo, Santa María de Siones, San Pedroko kolegiata (Cervatos), Santa Maria monasterioa eta Santa Zezilia eliza Aguilar Campoon edo Santiago de Villafranca del Bierzo (Barkamenaren atea). Legendek erromes eta jakobeo ondarea ere jasotzen dute, batez ere Leongo tartean.

Duero ibaiaren ertzean musulmanekiko muga finkatzeak Mesetako iparraldea birpopulatzea ekarri zuen, XI. mendearen bukaera arte “inoren lurra” baitzen, eta, beraz, ez zen segurua erromesen eta merkatarien joan-etorrirako. Horrela eratzen eta finkatzen dira goi-lautada handiak beren eragin-eremuekin eta haien arteko loturekin. Hala, bada, Aita Santuak eta errege kristauek Done Jakue Bidea are errentagarriagoa egitea erabaki dute, eta lur lauetan zehar ibilbide berri bat ireki dute: korronte erromesaren bideratze horrek aukera emango luke biztanleria finkatzeko eta ekonomia eta merkataritza handitzeko, botere politiko eta erlijiosoaren mesedetan. Lan hori Emeric Picaudi agindu diote Kalistoko Kodearen V. liburuan (XII. mendea) jasoko den trazadura diseinatzeko. Puntu horretan dago Bide Zaharraren gainbeheraren hasiera. Hala ere, prozesu luzea izan zen: heste-gerrek eta Erresuma kristauetako lurralde-marruskadurek bake egonkorra lortu zuten urte on batzuetan. Bestalde, Jerusalemgo San Joan ordena ere lurralde horietan ezarri zen, zenbait zubik (Boñarrek) XIV. mendera arte ez zutela ezer ordaindu, eta ibilbide horretan monumentu gotiko, errenazentista eta barroko garrantzitsuak eraikitzen jarraitzen dute, ibilbideko hiribildu garrantzitsuenen garrantziaren erakusgarri. Guztiarekin eta horrekin guztiarekin denborak bere epaia eman zuen: Bide Zaharra BIDE AHAZTU bihurtu zen.

Ibilbide zahar horrek, ondare historiko, artistiko eta kultural aparta eskaintzeaz gain, aparteko ikuspegi panoramikoez gozatzeko eta paraje xarmagarriak zeharkatzeko aukera ematen digu: Kadagua ibarra, Mena ibarra, Burgosko merindadeak, Valdolea eskualdea, Palentziako mendia, Leongo Ekialdeko Mendia, Ombierzo, Omaña, El. Ibai kristalinoak, uharrak, ur-jauziak, mendi berdeak eta, batzuetan, agresteak, artzain-haranak... Seguru Peñacorada edo Santiago Landa ez direla ahaztuko. Bide Ahaztuak ere kalitate eta sendotasun handiko sukaldaritza eta gozogintza tradizionaleko askotariko gastronomiaz gozatzeko aukera emango digu.

Bide Ahaztuak Iruñeko beso bat ere badu, Aguilar Campoon Bilboko trazadurarekin bat datorrena. Zaila da ibilbide honen historikotasuna frogatzea. Iruñeko Erresumak (edo Nafarroakoak) ezegonkortasun handia izan zuen mugako izaeragatik: eszenatoki horretan franko, leon, gaztelar, aragoiar eta musulmanek hartzen zuten parte. Beraz, oso lur gatazkatsuak ziren, erromesen segurtasuna arriskuan jartzen zutenak. Sancho Garcés iii.ari (1004-1035) lurraldearen behin betiko kontrola egozten zaio, «Pirinioetako mendi berberetatik Najerako gazteluraino, paganoen ahalmenetik aterata barruan dagoen lur guztia, atzera egin gabe egin zuen Done Jakue Bidea, erromesek Arabatik barbaroen beldurrez desbideratzen baitzuten» (Manuel Gómez Moreno). Hala ere, Atapuercako batailak (1054) eremu horren arriskugarritasuna erakusten jarraitu zuen. Testuaren amaierako estekan duzue ibilbide horri buruzko informazioa.

Bide Ahaztua berreskuratzera animatzen bagara, istorioaren txutxoekin bat egingo dugu, giza bizitzaren hainbat mendetako ondarea jasoko dugu, gure arbasoek utzi dizkiguten testigantza ugarien esanahia baloratuko dugu, gure sentsibilitate artistikoa suspertuko dugu, hainbat eta hainbat paisaien edertasun berezia erretinetan eta ganberetan gordeko dugu. Jende erraz eta sentimendu onekoa aurkituko dugu. Eta gure bihotzaren eta motxilaren hondoan, esperientzia bereziak artxibatuko ditugu, erromes batek esan zidan bezala amaitu ahal izateko: “Bide hau ederregia da bide ahaztua izateko”. Ibiltarientzako oharra: begia, abizorea eta arima azal-azalean. Bide Ona.

viejocaminoolvidado.com