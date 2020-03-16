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AZACS JAKINARAZPENA
2020/03/16
AZACS JAKINARAZPENA
COVID-19 koronabirusaren bilakaera kontuan hartuta, herritarren artean sortzen ari den alarmak eta administrazioen arduradunen gomendioei jaramon eginez, Santiago Bideen Zamorana Elkarteak, herri bakoitzeko udal-arduradunekin batera, erabaki du martxoaren bukaera arte aterpetxeak (Fontanillas de Castro, Ricobayo de Alba eta Átáyorena) ixtea.
Gainera, Vía de la Platako eta Camino Sanabréseko beste aterpetxe batzuen informazioa jasotzen ari gara, neurri berak hartzen ari baitira.
Hilaren bukaeran, egoeraren bilakaera ikusita, aterpetxe horiek ireki eta hartu direla jakinaraziko dugu.
Ibilbide horiei buruzko informazio gehiago nahi duten erromesek 637 926 068 telefonora deituta eska dezakete.
Sentitzen dugu une honetan edozein bide egiten ari diren erromesei sortuko zaizkien eragozpenak, baina hartzen dugun erabakia haien segurtasuna, igarotzen ari diren herrietako bizilagunena eta Bidearen irudia da.
ZAMORANA DE LOS CAMINOS A SANTIAGO ELKARTEA