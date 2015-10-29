Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
Goierria auzoa, 13 (Ziortzako monasterioa baino 200 metro lehenago)
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Ziortza Beitia aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1080
Goierria auzoa, 13 (Ziortzako monasterioa baino 200 metro lehenago)
Ziortza - Bolibar
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kepa Ormaza
Oharrak: Aterpetxeak etxeko janaria, igogailua eta ezinduentzako gela ditu.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 5
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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