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Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

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Ziortza Beitia aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
108
0
03 albergue irurok

Goierria auzoa, 13 (Ziortzako monasterioa baino 200 metro lehenago)
Ziortza - Bolibar

946165722

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kepa Ormaza

Oharrak: Aterpetxeak etxeko janaria, igogailua eta ezinduentzako gela ditu.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa Etapa 5

Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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