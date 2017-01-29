Zilarraren Bidea Almendralejotik Meridarako etapa
Jose Esprontzeda kalea, 23
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Rojo Plata aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
740
Jose Esprontzeda kalea, 23
Torremejia (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Justo
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 8
Almendralejotik Meridarako etapa
km 29,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak