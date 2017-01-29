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Zilarraren Bidea Almendralejotik Meridarako etapa

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Rojo Plata aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
74
0
02 albergue rojo plata

Jose Esprontzeda kalea, 23
Torremejia (Badajoz)

658 854 372 (Santiago)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Justo

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Almendralejotik Meridarako etapa Etapa 8

Almendralejotik Meridarako etapa

km 29,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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