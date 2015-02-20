Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
San Andres kalea, 10
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Victoria aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
420
San Andres kalea, 10
Okarana
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria
Oharrak: Afaria eta gosaria egiteko erromes menua.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 9
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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