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Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

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Victoria aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
42
0
Albergue turistico victoria

San Andres kalea, 10
Okarana

941 426 105, 628983 351

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria

Oharrak: Afaria eta gosaria egiteko erromes menua.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea Etapa 9

Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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