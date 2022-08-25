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Zilarraren Bidea Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa

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Vía de la Plata landa-aterpetxea

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Vía de la Plata landa-aterpetxea

EXTREMADURA PASEALEKUA
Casar de Caceres

661178430

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: EXTREMADURAKO JUNTA

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: CASAR DE CÁCERESKO UDALA

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: JOSE IGNACIO GALINDO FLORES

Oharrak: Igerilekurako sarbidea udan

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa Etapa 11

Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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