Zilarraren Bidea Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
EXTREMADURA PASEALEKUA
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Vía de la Plata landa-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
00
EXTREMADURA PASEALEKUA
Casar de Caceres
Aterpetxearen jabegoa: EXTREMADURAKO JUNTA
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: CASAR DE CÁCERESKO UDALA
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: JOSE IGNACIO GALINDO FLORES
Oharrak: Igerilekurako sarbidea udan
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 11
Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak