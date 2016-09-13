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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Vella Etxeko Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
93
0
Albergue casa valle

Villaserío, 23
Villaserío

981 893 516, 615 452 25 3

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Cobas Rodríguez

Oharrak:

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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