Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Villaserío, 23
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Vella Etxeko Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
930
Villaserío, 23
Villaserío
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Cobas Rodríguez
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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