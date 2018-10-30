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Zilarraren Bidea Alcuéscar-Valdesalioko etapa

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Valdesalor aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de valdesalor

Valdesalor, z/g, sarrerako parkearen ondoan
Valdesalor (Caceres)

927 12 97 11, 927 12 98 59

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Valdesalloko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valdesalloko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udal langileak

Oharrak: Giltzak udaletxean (goizetan), Pentsiodunen Etxean eta, sasoian sasoiko, aterpetxearen ondoan dagoen Taberna-Kioskoan jaso daitezke.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Alcuéscar-Valdesalioko etapa Etapa 10

Alcuéscar-Valdesalioko etapa

km 25,7
Denbora 06H 25’
Zailtasuna HANDIA
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