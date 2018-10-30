Zilarraren Bidea Alcuéscar-Valdesalioko etapa
Valdesalor, z/g, sarrerako parkearen ondoan
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Valdesalor aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
260
Valdesalor, z/g, sarrerako parkearen ondoan
Valdesalor (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Valdesalloko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valdesalloko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udal langileak
Oharrak: Giltzak udaletxean (goizetan), Pentsiodunen Etxean eta, sasoian sasoiko, aterpetxearen ondoan dagoen Taberna-Kioskoan jaso daitezke.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 10
Alcuéscar-Valdesalioko etapa
km 25,7
Denbora 06H 25’
Zailtasuna HANDIA
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