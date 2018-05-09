Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Rue de la Citadelle, 8
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Ultreiako aterpetxea (Saint Jean Pied de Port)
Konexiorik gabe erabilgarri
1100
Rue de la Citadelle, 8
Porteko Saint Jean Pied (Frantzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nathalie eta Argitxu
Oharrak: Gosariak. Santiago katedraleko kredentzial ofizialak ere badituzte. Ostatua elizaren eta Nive ibaiaren gaineko zubiaren ondoan dago.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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