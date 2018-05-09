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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Ultreiako aterpetxea (Saint Jean Pied de Port)

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue ultreia

Rue de la Citadelle, 8
Porteko Saint Jean Pied (Frantzia)

00 33 680 88 46 22

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nathalie eta Argitxu

Oharrak: Gosariak. Santiago katedraleko kredentzial ofizialak ere badituzte. Ostatua elizaren eta Nive ibaiaren gaineko zubiaren ondoan dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Ultreiako aterpetxea (Saint Jean Pied de Port)

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