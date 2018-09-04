Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Eliza kalea
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Trabadelo Parrokiako Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1110
Eliza kalea
Trabadelo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Parroki
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Francis Raya
Oharrak: Erabili eta botatzeko izarak
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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