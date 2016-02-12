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Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

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Tenplarioen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
429
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04 albergue los templarios

Tenplarioen Terrillos terminoaren sarreran, Santiago Bidearen ondoan
Tenplarioen terrloiak

667252279

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Antonia Paniagua

Oharrak: Aterpetxeak ISO 9001 ziurtagiria du eta Santiagorako Bideen Goi Mailako Turismo-Aterpetxe gisa katalogatuta dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa Etapa 16

Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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