Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
Tenplarioen Terrillos terminoaren sarreran, Santiago Bidearen ondoan
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Tenplarioen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4290
Tenplarioen Terrillos terminoaren sarreran, Santiago Bidearen ondoan
Tenplarioen terrloiak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Antonia Paniagua
Oharrak: Aterpetxeak ISO 9001 ziurtagiria du eta Santiagorako Bideen Goi Mailako Turismo-Aterpetxe gisa katalogatuta dago.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 16
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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