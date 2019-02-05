Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Algerri - Tamarite de Litera etapa
Zahar Etxea kalea
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Tamarite de Literako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
410
Zahar Etxea kalea
Tamarite de Litera (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Tamarite de Literako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Tamarite de Literako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Aste barruan giltzak Udaltzaingoan jaso daitezke.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 6
Algerri - Tamarite de Litera etapa
km 21,3
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak