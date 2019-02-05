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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Algerri - Tamarite de Litera etapa

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Tamarite de Literako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de tamarite de litera

Zahar Etxea kalea
Tamarite de Litera (Huesca)

974 42 17 03 (Tamariteko udaltzaingoa), 974 42 00 75 (Udala)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Tamarite de Literako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Tamarite de Literako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Aste barruan giltzak Udaltzaingoan jaso daitezke.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Algerri - Tamarite de Litera etapa Etapa 6

Algerri - Tamarite de Litera etapa

km 21,3
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Tamarite de Literako aterpetxea

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