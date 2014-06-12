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Sanabriako Bidea Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa

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Tábarako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Tábarako erromesen aterpetxea

Camino Sotillo kalea z/g
Tábara (Zamora)

637 926 068 (Ospitalekoa), 980 59 00 15 (Udalekoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiko Espiritua erromes elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Almeida

Oharrak: Aterpetxeak ospitale iraunkorra du. Lorategi bat du, erromesentzako fruta-arbolak, mahaiak eta eserlekuak dituena. Harrera baldintzak: — Eguneko arropa ikuzgailuan garbitzea Erromesentzako afari komunitarioa Gosari komunitarioa DOHAINTZA

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa Etapa 1

Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa

km 25,3
Denbora 06H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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