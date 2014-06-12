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Tábarako erromesen aterpetxea
Camino Sotillo kalea z/g
Tábara (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiko Espiritua erromes elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Almeida
Oharrak: Aterpetxeak ospitale iraunkorra du. Lorategi bat du, erromesentzako fruta-arbolak, mahaiak eta eserlekuak dituena. Harrera baldintzak: — Eguneko arropa ikuzgailuan garbitzea Erromesentzako afari komunitarioa Gosari komunitarioa DOHAINTZA
Sanabresko bidea
Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa
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