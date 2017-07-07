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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Sarracin aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue sarracin

N-VI. 32 zk.
Valcarceko ibarra (Leon)

696 982 672, 987 543 089

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz Vecín

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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