Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Santa Olaia aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
203
0
02 albergue santa olaia

Parrokia-elizaren atzean
Silleda (Pontevedra)

679508709 edo 619521475

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: María Seoane Colmeiro Fundazioa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: María Seoane Colmeiro Fundazioa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Aterpetxeko eraikina emakumeen ikasle-egoitza izan zen, erlijio-kongregazio batek gidatua. Eraikinak hiru solairu ditu, 65 bat erromes hartzeko gaitasuna dutenak, eta kiroldegi bat, talde handiagoek erabiltzeko modukoa, ur beroz hornitua eta generoaren arabera bereizitako aldagelez hornitua.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi