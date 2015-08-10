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Santa Olaia aterpetxea
Parrokia-elizaren atzean
Silleda (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: María Seoane Colmeiro Fundazioa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: María Seoane Colmeiro Fundazioa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Aterpetxeko eraikina emakumeen ikasle-egoitza izan zen, erlijio-kongregazio batek gidatua. Eraikinak hiru solairu ditu, 65 bat erromes hartzeko gaitasuna dutenak, eta kiroldegi bat, talde handiagoek erabiltzeko modukoa, ur beroz hornitua eta generoaren arabera bereizitako aldagelez hornitua.
Sanabresko bidea
A Laxe a Outeiroko etapa
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