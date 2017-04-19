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Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa

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Santa Marina erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue santa marina

Buelna. N-634 - Km. 289,100
Buelna (Asturias)

985 411 218, 622 185 059

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bataiatzailea Corral

Oharrak: Aterpetxea errepidearen gainean dago. Taberna eta jatetxea ditu eta 500 m-ra Buelna hondartza eta Cobijeru koba daude.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Unqueratik Llanesera arteko etapa Etapa 17

Unqueratik Llanesera arteko etapa

km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Santa Marina erromesen aterpetxea

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