Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa
Buelna. N-634 - Km. 289,100
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Santa Marina erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
260
Buelna. N-634 - Km. 289,100
Buelna (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bataiatzailea Corral
Oharrak: Aterpetxea errepidearen gainean dago. Taberna eta jatetxea ditu eta 500 m-ra Buelna hondartza eta Cobijeru koba daude.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 17
Unqueratik Llanesera arteko etapa
km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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